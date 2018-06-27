الشرق الأوسط

20/6/2018

خيبة فرنسية من العقوبات الأميركية على إيران

يبدو أن المساعي الفرنسية لم تفض حتى الآن إلى أي نتيجة ملموسة، لا بل بدأت بعض علامات الخيبة تبرز في تصريحات المسؤولين الفرنسيين وآخرهم، وزير الاقتصاد برونو لو مير، الذي كان أحد أشد الداعين إلى الوقوف في وجه القرارات الأميركية وذلك باسم السيادة الاقتصادية الأوروبية. وثمة قناعة متنامية في فرنسا بأن العلاقات الشخصية والخاصة التي سعى ماكرون لبنائها مع ترمب لم تجن منها باريس أي فائدة. ذلك أن الأخير تجاهل المطالب كافة التي تمسك بها الرئيس الفرنسي وأهمها أربعة وهي: البقاء داخل الاتفاق النووي مع إيران وليس نقضه، والمحافظة على اتفاقية المناخ الموقعة في باريس نهاية عام 2015 وليس الخروج منها، والامتناع عن فرض رسوم مرتفعة على الألمنيوم والصلب الأوروبيين المصدرين إلى الولايات المتحدة، وأخيراً الامتناع عن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

21/6/2018

تركيا: تقلبات أسعار الصرف ظاهرة عالمية

أكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، أن التقلبات الأخيرة في أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية لم يكن خاصاً بتركيا، وإنما كان على مستوى عالمي، خلافاً لما اعتبر سياسيون، في مقدمتهم رجب طيب إردوغان، أن التراجع الحاد للعملة التركية سببه مؤامرة خارجية مدعومة من أطراف داخلية على اقتصاد البلاد.

وقال شيمشك إن الليرة التركية تبدي مقاومة أكثر، قياساً بالعملات الأخرى، لافتاً إلى المستجدات في مجال الاقتصاد على صعيد تركيا والعالم.

وشهدت عملات عالمية كالدولار واليورو تقلبات حادة خلال العام الحالي، نتيجة لتبعات التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وأشار شيمشك إلى أنه كان هناك قلق لدى الأسواق المحلية قبل تبسيط السياسة النقدية من جانب البنك المركزي التركي وزيادة نسبة الفائدة، وهو الأمر الذي انعكس على أسعار الصرف.

وأشار إلى أن عملات جميع الدول النامية، فقدت قيمة بأكثر من 10 في المائة أمام الدولار منذ مطلع العام الحالي، قائلاً إن هذا أمر واقع تأثر منه الجميع، وكان تأثيره أكبر على تركيا في البداية.

23/6/2018

اليونان تؤكد انتهاء أزمتها المالية... لكن شروط الدائنين مستمرة

اتفق دائنو اليونان على آليات خروج أثينا من برامج المساعدة التي تتلقاها منذ ثماني سنوات، وهو بمثابة إعلان لانتهاء أزمة اليونان المالية المؤلمة التي دفعت البلاد لتطبيق سياسات تقشفية خلال السنوات الأخيرة. واعتبر بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي، أن التواصل إلى اتفاق بشأن إنهاء برنامج الإنقاذ الحالي لليونان يمثل لحظة "تاريخية". واشتملت شروط خروج اليونان من برنامج مساعدات الإنقاذ الثالث، إجراءات تخفيف الديون وتقديم شريحة مالية أخيرة تبلغ 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار)، حسبما أفاد رئيس مجموعة اليورو ماريو سيتينو. وتهدف الحزمة، التي تمثل نهاية برنامج المساعدات الثالث لليونان، إلى ضمان أن تكون البلاد قادرة على تسديد الدين وألا تتراجع أثينا عن إصلاحاتها في الوقت الذي تهدف فيه إلى العودة إلى أسواق رأس المال.

26/6/2018

كبرى الشركات العالمية تبحث في واشنطن صناعة الغاز والفرص البديلة

يأتي مؤتمر الغاز الدولي، المنعقد حالياً في واشنطن، في وقت بالغ الأهمية، حيث تشهد فيه الكثير من دول العالم صراعات داخلية، وتعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من توترات سياسية وتغيرات جيوسياسية في بعض بلدانها. ويرى المسؤولون ورجال الصناعة المختصون في قطاعات النفط والغاز، أن هذه التغيرات وتلك الأحداث ستؤثر على مستقبل صناعة الغاز، ليس فقط منطقة الشرق الأوسط، لكن في مناطق أخرى مرتبطة بها من العالم، وبخاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي المسال عبر أقاليم وقارات مختلفة. وتتصدر قضية الحدود الدولية الحلقات النقاشية بمؤتمر الغاز، ويبحث صناع القرار وكبرى الشركات العالمية خلال هذه النقاشات تأثير القيود التي تفرضها الدول على حدودها القومية وأنظمة الاستثمار التي تتبعها كل دولة على حجم الاستثمارات التي تتلقاها الدول في قطاعات النفط والغاز، فضلاً عن تأثير ذلك على حجم الاستثمار العالمي للغاز بشكل عام. وتمثل توسيع قاعدة البنية التحتية لخطوط نقل الغاز الطبيعي عبر الدول أحد التحديات التي يسعي المشاركون في المؤتمر لإيجاد آليات عملية لمواجهتها. ويسعى المشاركون لإلقاء الضوء على أهمية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي السائل حتى يشجعوا البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية على زيادة انخراطهم في تقديم التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى، خصوصاً التي تشترك فيها أكثر من دولة.

الجمهورية

25/6/2018

شكوك في مستقبل العملات الإفتراضية

هبطت عملة البتكوين إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر مواصلة اتجاهها نزولياً بعد الأنباء السلبية عن قيام الهيئة المنظمة للقطاع المالي في اليابان بإصدار أمر إلى بورصات العملات الرقمية لإدخال تحسينات على أنظمتها لمكافحة تبييض الأموال. ويتشاءم الخبراء إزاء مستقبل العملات الافتراضية ليس فقط للأسباب الخاصة بها، ولكن لأسباب مؤسساتية وسياسية أساسية. حيث أن السوق النقدية هي مساحة لممارسة السلطة السياسية وتطبيق السياسات الاقتصادية للدول ومن قبل المصارف المركزية، التي ستفتقد للقدرة على ضبط السوق المحلية وأسعار الفائدة والسيولة. وعليه ستواجه العملات الإفتراضية مقاومة وحروب شرسة من جهات قادرة ومتمرّسة، أي البنوك المركزية التي تفضل إدراج عملاتها الإفتراضية الخاصة. من جهة أخرى هناك نسبة كبيرة من العملات الإفتراضية المبالغ في تقييمها، مما سيفقد المستثمرين ثقتهم بهذه العملات، خصوصاً مع استمرار تعرّض البيتكوين لانخفاضات قوية مع ما تمثله من مثال يقتدى للعملات الإفتراضية الأخرى.