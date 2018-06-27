لبنان الحر

احتفلت ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ (LAU) بتخريج ثلاث دفعات جديدة من كليات ​العلوم​ الصحية والطبية. وشدد رئيس الجامعة الدكتور ​جوزف جبرا​ على "أهمية احترام الحقوق والكرامة ​الإنسانية والالتزام بالعمل الدؤوب لخدمة الإنسان والمجتمع وتحقيق الأحلام الكبيرة التي تصنع المستقبل".

صوت لبنان

زار السفير الإسباني في ​لبنان​، خوسيه ماريا فيرير دي لا بينيا، ​جنوب لبنان​ للمشاركة في احتفال ديني في بلدة ​القليعة​ لإحياء ذكرى الجنود الإسبان الذين توفّوا، وتكريمهم.

radio orient

لفت محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، إلى "أننا تخلصنا من ​الإرهاب​، والآن الأولوية هي للأمن الداخلي"، واصفاً ​الخطة الأمنية​ المتبعة حالياً بأنها "نظيفة، بمعنى أن قائد ​الجيش​ مصر على تطبيق الأمن وحماية المدنيين".

اذاعة النور

لفت وزير ​الاقتصاد​ والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، إلى أنه "جرى خلال اللقاء عرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية ​الصناعة​ الوطنية والتي ليس لها أي أهداف سياسية بل اقتصادية سيادية، وهذا النهج سوف نستمر فيه".

صوت المدى

أكد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ أن "الوضع الأمني مستقر والدولة تمارس سيادتها على كل أراضيها باستثناء تلك التي تحتلها ​إسرائيل​".