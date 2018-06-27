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لبنان الحر
احتفلت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) بتخريج ثلاث دفعات جديدة من كليات العلوم الصحية والطبية. وشدد رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا على "أهمية احترام الحقوق والكرامة الإنسانية والالتزام بالعمل الدؤوب لخدمة الإنسان والمجتمع وتحقيق الأحلام الكبيرة التي تصنع المستقبل".
صوت لبنان
زار السفير الإسباني في لبنان، خوسيه ماريا فيرير دي لا بينيا، جنوب لبنان للمشاركة في احتفال ديني في بلدة القليعة لإحياء ذكرى الجنود الإسبان الذين توفّوا، وتكريمهم.
radio orient
لفت محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، إلى "أننا تخلصنا من الإرهاب، والآن الأولوية هي للأمن الداخلي"، واصفاً الخطة الأمنية المتبعة حالياً بأنها "نظيفة، بمعنى أن قائد الجيش مصر على تطبيق الأمن وحماية المدنيين".
اذاعة النور
لفت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى أنه "جرى خلال اللقاء عرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الصناعة الوطنية والتي ليس لها أي أهداف سياسية بل اقتصادية سيادية، وهذا النهج سوف نستمر فيه".
صوت المدى
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الوضع الأمني مستقر والدولة تمارس سيادتها على كل أراضيها باستثناء تلك التي تحتلها إسرائيل".