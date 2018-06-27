"المستقبل" استقبل رئيس الحكومة الإيطالية جوسيبي كونتي ووزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا أمس، جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب في روما. وقالت ترينتا إنها بحثت مع بولتون ملفات دولية رئيسية مثل ليبيا وأفغانستان والعراق والنيجر ولبنان.

"المستقبل" بحث البابا فرنسيس أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفاتيكان موضوع الهجرة.

"الشرق الأوسط" كشفت مصادر في كل من رام الله وتل أبيب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه دعوتين منفصلتين إلى كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمشاهدة المباراة الأخيرة.

"النهار" دعت الولايات المتحدة دول العالم إلى التوقف عن شراء النفط الإيراني بحلول الرابع من تشرين الثاني، تحت طائلة مواجهة عقوبات اقتصادية أميركية جديدة.

"النهار" صدر القانون الذي ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أمس بعد أشهر من النقاشات الحامية في مجلس العموم البريطاني وسط أجواء احتفالية من المشككين في التكتل.

"النهار" وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني شعبه أمس بمعالجة الضغوط الإقتصادية الناجمة عن العقوبات الأميركية الجديدة، وذلك غداة تجمهر تجار أمام مبنى مجلس الشورى احتجاجاً على التراجع الحاد لقيمة الريال الإيراني.

"الشرق" انخرط المئات من أفراد الشرطة والجنود النمساويين في تدريبات مكثفة تشهدها مدينة سبيلفلد على الحدود مع سلوفينيا لصد اللاجئين.

"الشرق الأوسط" أفاد مسؤول أفغاني أمس، بأن تسعة من رجال الشرطة قتلوا من جراء تفجير انتحاري في ولاية كونار شرق البلاد.

"الشرق الأوسط" قامت الشرطة الفرنسية صباح أمس، بإخلاء نحو 60 مهاجراً يحتلون منذ نحو 5 أشهر مبنى في جامعة باريس بالقرب من باريس.