لبنان الحر

أكد وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال ​علي قانصو​ أن التفاؤل الذي تمت إشاعته في الفترة الماضية عن قرب تشكيل ​الحكومة​ كان تفاؤلاً "منفوخاً إلى حد كبير"، معتبراً أن "حيثيات التأليف غير مكتملة كما أن هناك تعقيدات معروفة، هي نفسها تقريباً ترافق كل عملية تشكيل وترتبط بشكل أساسي بموضوع الأحجام والحقائب وتوزيع الوزارات السياديّة".

صوت لبنان

أكد رئيس ​بلدية عرسال​ ​باسل الحجيري​ أن "عودة السوريين اليوم إلى بلادهم طوعيّة وليست قسريّة".

radio orient

أشار النائب ​نقولا صحناوي​ إلى أن "المفاوضات لكي تنجح يجب أن تبقى سريّة بعيداً عن الإعلام ونحن بحاجة إلى ولادة سريعة للحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي".

اذاعة النور

أشار النائب ​نقولا نحاس​ إلى أن "​الحكومة​ العتيدة هي منتصف العهد وستبقى لأربع سنوات وهذا ما يعقد الأمور لأن الجميع يسعى ليلعب دوره فيها ونحن أمام مشهد من الصعب تفكيكه"، لافتاً إلى أن "المؤشرات الاقتصادية تدل على أننا في وضع حرج جداً والنهج السياسي يجب أن يتغير سريعاً لأننا استنفذنا كل قوتنا".

صوت المدى

أكد عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ أنه "ليس هناك مشكلة بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ وهما متفاهمان ولكن الأكيد أن هناك بعض الأمور المتعلقة بمسؤوليات رئيس الجمهورية بتسمية نائب رئيس الحكومة وهذا ليس أمراً معقداً بينهما".