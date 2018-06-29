"النهار" أعلن الكرملين أن لقاء القمة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب سيعقد في 16 تموز المقبل في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

"النهار" أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمس أن طهران أعادت فتح محطة نووية متوقفة عن العمل منذ تسع سنين في أصفهان.

"الجمهورية" أكد وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضع إنهاء الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها.

"الجمهورية" وقع إطلاق نار داخل قاعة تحرير في صحيفة في أنابوليس عاصمة ولاية ميريلاند القريبة من واشنطن، وأفادت وسائل إعلام بأن إطلاق النار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لكن هذه الحصيلة لم يؤكدها مصدر رسمي.

"الجمهورية" وعد زعماء دول أوروبية بمساعدة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في التصدي لأزمة بخصوص سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي وقدموا دعماً حيوياً للزعيمة الألمانية ميركل.

"الشرق الأوسط" أكدت مصادر دبلوماسية غربية أمس أن دولاً أوروبية غير مرتاحة لتفاهمات محتملة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

"الشرق الأوسط" يتوقع أن تبارك قمة هلسنكي إعطاء أولوية لتشكيل لجنة دستورية في سوريا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2021 ودعم جهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.