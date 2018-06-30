لبنان الحر

لفت مستشار النائب ​نجيب ميقاتي ​خلدون الشريف​، إلى أنّ "في هذه الحكومة، وضعوا قاعدة أنّ لكلّ 4 نواب وزير. إذا طبّقت هذه القاعدة، يجب أن تُطبّق على الجميع دون استثناء، ونحن هنا نتحدّث عن كتل لا عن وزراء مجتمعين"، موضحاً أنّ "الأصل هو تمثيل الكتل الّتي لديها وزن. وبالتالي، كتلة "الوسط المستقل" هي كتلة من 4 نواب، ومن حقّها أن تتمثّل إذا كانت هذه القاعدة متّبعة".

صوت لبنان

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، إلى أنّ "بعض الأفرقاء السياسيين يريدون تشويه صورة حزب القوات اللبنانية​ وإعادته إلى ما كان أثناء الحرب الأهلية مؤكّداً أنّ القوات اللبنانية" هي من الجهات الأساسية الّتي تنادي بتجهيز ​الجيش اللبناني​، وبوحدة السلاح بيده".

radio orient

أوضح رئيس بلدية ​عرسال​ ​باسل الحجيري​، أنّ "سبب انخفاض عدد النازحين العائدين إلى ​القلمون​ الغربي في ​سوريا​ من مخيمات بلدة عرسال من 400 إلى أقل من 300 نازح، هو أنّ الموافقة السورية لم تشمل أسماء عائلات أشخاص، ففضّل هؤلاء انتظار الموافقة السورية على بقية أفراد العائلة للعودة إلى الداخل السوري".

اذاعة النور

أكد أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب إبراهيم كنعان​ أن "​المصالحة المسيحية​ تحققت ولا عودة فيها إلى الوراء والتواصل غير مقطوع خاصة مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​ملحم الرياشي​، ولكننا بحاجة إلى إعادة تقييم الفترة السابقة لتحديد مكامن الخلل التي اعترت التطبيق بهدف الوصول إلى قراءة مشتركة لبعض النواحي السياسية المتعلقة بالاتفاق".

صوت المدى

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ "أننا على أبواب إيجاد حل لكل التعقيدات التي حصلت ونحن كنا نفضل أن يكون ​تشكيل الحكومة​ قد حصل من قبل لكننا لم نتأخر كثيراً والأمور تحتاج إلى أسبوعين تقريباً لأن الطبخة أصبحت قريبة من النضوج".