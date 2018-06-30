"المستقبل" أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس أن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران بناءً على أوامر من دول أخرى.

"المستقبل" برزت بعض الشكوك بشأن الإتفاق الذي توصل إليه قادة دول الإتحاد الأوروبي حول الهجرة أمس، وأبدى البعض فتوراً إزاء التضامن في استقبال المهاجرين الذي طالبت به إيطاليا بعدها هددت بإفشال القمة.

"المستقبل" نددّت منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية باتفاق الهجرة الأوروبي متهمة دول الإتحاد بأنها اتفقت على صد الناس على أبواب أوروبا.

"الجمهورية" فتح مسلح النار داخل قاعة للأخبار في إحدى صحف انا بوليس، عاصمة ولاية ماريلاند الأميركية مودياً بحياة 5 موظفين.

"الجمهورية" أعلن الكرملين أمس أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب سيتناولان بالتفصيل مسألة الصراع الدائر في سوريا عندما يعقدان في تموز أول قمة رسمية بينهما.

"الشرق الأوسط" أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، أن أنقرة بدأت الخطوات اللازمة لإعادة فتح قنصليتهما في الموصل والبصرة اللتين أغلقتا منذ سنوات بسبب تهديدات أمنية.

"الشرق الأوسط" دشنت القوات الأميركية أمس، في كوريا الجنوبية مقرها الجديد الذي اعتبرته أكبر قاعدة عسكرية لواشنطن في الخارج، وذلك بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته سحب الجنود الأميركيين.

"الشرق الأوسط" تم توقيف أكثر من 500 إمرأة، بينهن عضو في الكونغرس الأميركي في مبنى الكابيتول، خلال مشاركتهن في مظاهرة احتجاجاً على سياسة الرئيس الأميركي المتعلقة بالهجرة.