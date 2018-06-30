"النهار" تحدث مصدر رسمي أردني أمس عن تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف للنار في جنوب سوريا سيمضي إلى مصالحة بين المعارضة وقوات الحكومة بعدما تسببت المعارك بينهما بمخاوف من كارثة إنسانية.

"النهار" أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أنه تم التوصل خلال اليومين الآخيرين إلى إتفاقات تسوية في ثلاث بلدات بريف درعا الشرقي.

"النهار" قال مصدر عسكري سوري في بلدة الصورة لصحافيين بينهم مراسلون "لوكالة الصحافة الفرنسية" على هامش جولة نظمها الجيش في مناطق تقدمه في محافظة درعا أن المجموعات الإرهابية ذاهبة في اتجاه التسوية والمصالحة.

"النهار" أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني أن روسيا تدعم الأسد، لا لأنه يعجبها بل لدفاعه عن سوريا والمنطقة برمتها بوجه الإرهاب.

"الشرق الأوسط" تشن قوات الجيش السوري منذ 19 حزيران بدعم روسي عملية عسكرية واسعة في محافظة درعا بهدف استعادتها بالكامل وحققت تقدماً سريعاً على حساب الفصائل المعارضة. وتسببت الحرب السورية في نزوح ستة ملايين شخص داخل البلاد ودفعت 5.5 مليون آخرين إلى الفرار خارجها.

"الجمهورية" نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام أمس الأول بحق 13 جهادياً مداناً، بناءً على أوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي.

"الجمهورية" حذر المشير خليفة حفتر من محاولة بعض الأطراف الدولية، التي لم يحددها إنشاء وجود عسكري لها في الجنوب الليبي بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.

"الجمهورية" أصيب عشرات المواطنين مساء أمس، بالرصاص الحيّ وآخرون بالإختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الإحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة على الحدود شرق قطاع غزة.