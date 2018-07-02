لبنان الحر

رأى النائب أنطوان حبشي أنّ "الخطة الأمنية مسألة مهمّة جدّاً، ولكنّها ليست المقوّم الوحيد. الذي يخلق دولة ويؤدّي إلى تحقيق الإنماء هي مجموعة من المقومات"، لافتاً إلى أنّ "الدولة دخلت إلى بعلبك الهرمل في كلّ الأوقات كسلطة وليس كدولة، لأنّها لم تكن معنية بشؤون الناس الاجتماعية وبحلحلة مشاكلهم ببناء بنية اقتصادية بالمعنى الحقيقي للكلمة.

صوت لبنان

رحب البطريرك الراعي "برئيس بلدية العاقورة ومخاتيرها ومجالسهم والوفد المرافق"، وأسف "للنزاع المتجدد بين أهالي اليمونة وأهالي العاقورة بشأن قطعة المشاع في جرود العاقورة، وللاعتداء على عناصر شرطة بلدية العاقورة، ما يستوجب تسليم المعتدين إلى القضاء.

radio orient

أكدت النائب ​بهية الحريري​، خلال استقبالها في إطار لقاءاتها في ​مجدليون​ مع قوى ​الفصائل الفلسطينية​، وفداً مركزيّاً من تحالف ​القوى الفلسطينية​ في ​لبنان​، أنّ "تحصين وحماية أمن المخيمات والجوار هو مسؤولية مشتركة فلسطينية- فلسطينية بتعزيز التعاون بين جميع المكوّنات الفلسطينية.

اذاعة النور

أشار النائب ​علي فياض​، إلى أنّ "في ​لبنان​ للأسف الشديد، غالباً ما نفتقد إلى العقلانية السياسية في معالجة مشاكلنا المختلفة".

صوت المدى

أشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​بيار رفول​ إلى أن "من يقول عن العهد فاشل هو الفاشل وليخبرنا عن إنجازاته".