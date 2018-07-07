لبنان الحر

إلتقى رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في لبنان ​إليزابيث ريتشارد، بحضور المستشار السياسي في السفارة محمد البرغوتي، مستشار جعجع لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة إيلي الهندي. وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في لبنان والمنطقة.

صوت لبنان

التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة ​تصريف الأعمال​ النائب ​بيار بو عاصي​، استكمالاً لمساعيه الهادفة لإيجاد حل لأزمة قروض الإسكان المدعومة، المدير العام رئيس مجلس إدارة ​المؤسسة العامة للإسكان​ المهندس ​روني لحود​.

radio orient

استغرب النائب في تيار "المستقبل" ​محمد الحجار​ الحديث عن أن تشكيل الحكومة بات مؤجلاً، مذكراً بأن كل الحكومات في لبنان تأخذ وقتها للتشكّل وتشهد نوعاً من عملية شد حبال بين الفرقاء المعنيين.

اذاعة النور

في لبنان ومهما اشتدت عقدة التأليف سيسهل المعنيون تشكيلة الحكومة بحسب رئيس الجمهورية وستكون وفق معيار علمي وموضوعي يترجم الأحجام التي أفرزتها الانتخابات. أما ما تفرزه المعلومات حول مسار التأليف فلا جديد مع سفر الرئيس المكلف، وإن كلفة الانتظار ستزيد اللبنانيين إرهاقاً.

صوت المدى

أكد النائب فادي سعد أنّ "تفاهم معراب لا يسقط لأنه طوى صفحة طويلة من النزاعات.