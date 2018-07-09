Published by lebarmy10 on اثنين, 07/09/2018 - 10:43
Ar
  • Abbas: PA to continue paying salaries to families of prisoners, 'martyrs'
  • عباس: السلطة الفلسطينية ستواصل دفع الرواتب لعائلات السجناء والشهداء
  • Abbas to chair Fatah meeting amid growing tensions with U.S., Hamas
  • عباس سيرأس اجتماع "فتح" في خضم التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وحماس
  • Hamas increases training ahead of possible war with Israel
  • حماس تزيد من وتيرة تدريباتها استعداداً لحرب محتملة مع إسرائيل
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الاثنين, يوليو 9, 2018