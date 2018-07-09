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Published by lebarmy10 on اثنين, 07/09/2018 - 10:43
Ar
- Abbas: PA to continue paying salaries to families of prisoners, 'martyrs'
- عباس: السلطة الفلسطينية ستواصل دفع الرواتب لعائلات السجناء والشهداء
- Abbas to chair Fatah meeting amid growing tensions with U.S., Hamas
- عباس سيرأس اجتماع "فتح" في خضم التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وحماس
- Hamas increases training ahead of possible war with Israel
- حماس تزيد من وتيرة تدريباتها استعداداً لحرب محتملة مع إسرائيل
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Date:
الاثنين, يوليو 9, 2018