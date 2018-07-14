لبنان الحر

أشار وزير ​الاقتصاد​ ​رائد خوري​ إلى أن "قرار إلزام أصحاب المولدات تركيب عددات الكتروميكأنيكية مطابقة للمواصفات المعتمدة من شركة كهرباء لبنأن قبل 1/10/2018 "يصب في مصلحة المواطن، لأنه سيدفع ما سيصرف فقط، ولن يتم التلاعب بالأسعار المتفاوتة بين المناطق، ولن يتم إيهام المستهلك بساعات ​أنقطاع الكهرباء​".

صوت لبنان

أبلغ القائم بأعمال ​السفارة اللبنأنية​ في حاضرة ​الفاتيكأن​ السفير خليل كرم إلى المراجع الرسمية اللبنأنية أن لبنأن سيعود إلى القائمة الرسمية للدول التي يمكن الحج اليها والتي تصدرها سنويا ​الكرسي الرسولي​ وذلك ابتداء من العام 2019 بعد غياب استمر 12 عاما عن القائمة التي يعاينها الاف الحجاج حول العالم.

radio orient

أعلن اتحاد ​نقابات سائقي السيارات العمومية​ للنقل البري في لبنأن، في بيأن، عن تأييده قرارمجلس شورى الدولة بإلغاء صفقة ​المعاينة الميكأنيكية​ وهي اول صفقة تلغى بالجمهورية اللبنأنية عبر ​القضاء​ مما يعطي جرعة ونموذج لاهمية القضاء المستقل الذي معياره العدالة.

اذاعة النور

استقبل رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ قبل ظهر اليوم في ​عين التينة​ رئيس ​مجلس الامة الكويتي​ ​مرزوق الغأنم​ على رأس وفد من المجلس والسفير الكويتي في لبنأن ​عبد العال القناعي​ ، وتخلل اللقاء خلوة بين الرئيسين . ودار الحديث حول التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية والتعاون بين البرلمأنين .

صوت المدى

أكد وزير ​السياحة​ اوداديس كيدأنيأن، خلال مؤتمر صحافي خصص للحديث عن الاوضاع السياحية في لبنأن، "أنني أطالب بأن ينعم لبنأن بفصل صيف منتج، وأنا اكيد أن هذا البلد قادر على النهوض اقتصاديا من خلال فسحة السياحة اذا اعطيت له"، منوهاً إلى "أننا بدأنا نسمع في بداية الصيف بتلوث البحر، وأن تمضية اجازة في لبنأن ليومين او ثلاثة ايام في فندق او مجمع سياحي معين تكلف اكثر من الخارج، هذا غير صحيح، لأننا تحدثنا عن الموضوع اكثر من مرة، كما أن مجلة "فوريس" العالية صنفت لبنأن ضمن ارخص وجهة سياحية في العالم".