"النهار" صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك بعد انتهاء محادثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأنه موافق على استراتيجيتها المتعلقة بـ "بريكس"، وأمل في أن يتمكن البلدان من توقيع اتفاق للتجارة الحرة، وخاطب رئيسة الوزراء البريطانية قائلاً: لا مانع لدي في كل ما تفعلينه، الشيء الوحيد الذي أطلبه هو التأكد من استمرار علاقتنا التجارية.

"النهار" أمل المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف، أن تمهّد قمة هلسنكي الطريق أمام تبادل الرئيسين الروسي والأميركي الزيارات، وأفاد أن القمة التي ستعقد في قصر الرئاسة الفنلندي، ستبدأ بمحادثات بين الرئيسين وحدهما.

"المستقبل" أعلنت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب سيغال مانديلكر، أن واشنطن وأبو ظبي نجحتا بتفكيك شبكة لنقل الأموال بشكل غير مشروع إلى ايران.

"المستقبل" قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن الولايات المتحدة رفضت طلباً فرنسياً يمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران، كانت باريس طلبته بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على طهران.

"المستقبل" كشف وزير الداخلية الفرنسي أمس، عن أن نحو 115 الف عنصر شرطة ودرك، سينتشرون في فرنسا بمناسبة حلول العيد الوطني، ونهائي المونديال الذي يخوضه المنتخب الوطني مع كرواتيا.

"النهار" ارتفعت إلى 128 حصيلة قتلى التفجير الإنتحاري الذي حصل في جنوب غرب باكستان، وهو الأكثر دموية في سلسلة هجمات استهدفت تجمعات انتخابية، وأدت إلى زيادة المخاوف قبل الإنتخابات العامة.

"الجمهورية" استدعت روسيا أمس السفير اليوناني لديها الذرياس فريفاناس "للإحتجاج" على القرارات المناهضه لروسيا التي اتخذتها اثينا، بعدما أعلنت عن اجراءات بحق دبلوماسيين روس.

"الشرق الأوسط" اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته مريم مساء أمس، بعد عودتهم للبلاد.