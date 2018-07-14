"الجمهورية" قتل 54 شخصاً بينهم 28 مدنياً ومتشددون في غاراة على أحد آخر جيوب تنظيم "داعش" في شرق سوريا، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

"المستقبل" تحدثت وكالة "سانا" الناطقة باسم النظام السوري عن مقتل نحو 30 مدنياً أول من أمس، متهمة بشكل مباشر التحالف الدولي باستهداف أحياء سكنية في محافظة دير الزور.

"الجمهورية" قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني، على أكبر ولايتي أن الوجود العسكري الإيراني في سوريا والعراق يقتصر على الدور الإستشاري، مؤكداً استعداد بلاده لسحب المستشارين العسركيين الإيرانيين إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك.

"الشرق الأوسط" جض المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش بريت ماكفورك أعضاء التحالف على المشاركة في حمل العبء عسكرياً وحالياً شمال شرق سوريا، مطالباً بتوفير نحو 300 مليون دولار أميركي ونشر وحدات من القوات الخاصة لملئ الفراغ لدى الإنسحاب التدريجي للقوات الأميركية.

"الشرق الأوسط" أعلن مسؤول في الكرملين أن قمة هلسنكي بين الرئيسين الأميركي والروسي ستبحث "الوجود الإيراني" في سوريا.

"المستقبل" أعلنت إدارة الصحة في محافظة ميسان العراقية أن متظاهراً توفي متأثراً بجروجه نتيجة صدمات مع القوات الأمنية، في الوقت الذي يتصاعد فيه الغضب السعشبي والاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل لجنوبي البلاد.

"المستقبل" ارتفع عدد المصابين بحادث إنفجار بمحطة وقود لوجستية قرب مطار القاهرة الدولي إلى 12 شخصاً.

"الجمهورية" أجرت مصر وبريطانيا تمارين بحرية عسكرية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط حسب بيان للجيش المصري أمس.

"الشرق الأوسط" تسلمت تونس أمس، سامي اليدودي، الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وباشرت التحقيق معه.

"المستقبل" أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، استشهاد فتى واصابة 65 بنيران الإحتلال قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة.

"المستقبل" أعلنت تجمع ألاف الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بعد ظهر أمس، وأشعل عدد من المتظاهرين إطارات السيارات قرب الحدود.