الشرق الأوسط

11 / 7 / 2018

تركيا: تعيين صهر أردوغان وزيراً للمالية يصدم الأسواق

استمر تراجع السندات السيادية التركية المقومة بالدولار بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين صهره برات البيراق وزيراً للمالية والخزانة في حكومته الجديدة التي أعلنها مساء أول من أمس، ما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى صدمة في الأسواق وتراجع الليرة التركية.

وينتاب القلق المستثمرين جراء غياب نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، الذي ينظر إليه كمؤيد لاقتصاد السوق، عن التشكيل الوزاري، إلى جانب حقيقة أن الرئيس إردوغان هو من سيتولى تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك، وذلك لمدة 4 سنوات، بحسب ما أشار إليه مرسوم رئاسي صدر أمس.

11 / 7 / 2018

أسعار النفط في طريقها للإرتفاع... مهما فعلت "أوبك"

قد لا تصل أسعار النفط إلى 120 دولاراً بنهاية العام كما توقع مصرف "بنك أوف أميركا" إذا ما تم تطبيق الحظر الكامل على النفط الإيراني، إلا أنها لن تبقى عند مستوياتها الحالية التي تدور في مستوى 70 دولاراً. ويضغط الرئيس الاميركي دونالد ترامب على منظمة البلدان المصدرة للبترول لرفع إنتاجها بشكل أكبر مما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع للمنظمة الشهر الماضي بهدف تعويض نقص الإمدادات من إيران، التي تستهدف إدارة ترمب أن توقفها بالكامل بحلول تشرين الثاني هذا العام.

12 / 7 / 2018

أوبك تحذر من تبعات "الحرب التجارية" على سوق النفط

حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من أن التوترات في التجارة العالمية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سوق النفط من خلال انخفاض الطلب العالمي على خامها في العام المقبل مع تباطؤ نمو الاستهلاك، وضخ منافسيها المزيد من الإمدادات، بما يشير إلى عودة الفائض في السوق على الرغم من الاتفاق الذي يقوده المنظمة لكبح الإمدادات. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن انتعاش التجارة العالمية في عامي 2017 و 2016 ساعد على زيادة النمو الاقتصادي، وهو ما زاد بدوره من الطلب على الخام. إلا أنها قالت إن ذلك قد يتغير بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

12 / 7 / 2018

تصعيد أميركي جديد في حرب التجارة... والصين تندد وتشكو وتتعهد بالرد

في رد فعل سريع، حذرت الصين أمس من انها ستتخذ "التدابير المضادة المناسبة" بعد تهديدات جديدة من واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة على نحو 200 مليار دولار من الصادرات الصينية، أي ما يعادل أربعة أضعاف القائمة الأولى التي استهدفتها الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي. وقال مسؤولون كبار في الحكومة الأميركية إن الولايات المتحدة قررت فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار اعتباراً من سبتمبر المقبل، وذلك بعدما أخفقت الجهود الرامية للتفاوض على حل للنزاع التجاري في الوصول إلى اتفاق .

17 / 7 / 2018

صندوق النقد يعتبر توترات التجارة أكبر مهدادت النمو العالمي

أعلن صندوق النقد الدولي الإبقاء على توقعاته للنمو عند 309 في المائة لعام 2018، لكنه حذر من تنامي احتمالات اندلاع صراعات تجارية متصاعدة ومستدامة ما يهدد بإخراج التعافي الاقتصادي عن مساره وكبح فرض النمو في المدى المتوسط. وقال الصندوق في تحديث لتقرير توقعات نمو الاقتصاد العالمي إن الولايات المتحدة منكشفة بشكل خاص على مخاطر وحدوث تباطؤ في صادراتها في ضوء الرسوم الانتقامية التي سيفرضها شركاؤها التجاريون. وأضاف الصندوق أن تصاعد الرسوم الجمركية إلى المستويات التي تهدد بها الولايات المتحدة والصين ودول أخرى لن يؤثر تأثيراً مباشراً على الطلب فحسب، بل سؤجج أيضاً عدم التيقن ويضر بالاستثمار.

الجمهورية

17 / 7 / 2018

البيتكوين بين الـ 5 آلاف والـ 60 ألف دولار

تعد البيتكوين من الجيل الأول للعملات الافتراضية وأكثرها شعبية في العالم، وهي مدرجة في معظم منصات التداول، كما تستخدمها العديد من الخدمات والشركات كطريقة للدفع. يصل سعرها إلى 6630 دولاراً حالياً، وهو أقل بأكثر من 3 مرات تقريباً من سعرها في نهاية العام 2017، إلا أن هناك اعتقاداً شائعاً بعودة ارتفاعها مرة أخرى وبقوة. وكانت العملة الرقمية الأولى عالمياً قد تراجعت مؤخراً إلى مستوى الدعم النفسي قرب الـ 6000 دولار بقيمة سوقية بلغت 107 مليارات دولار وخلال عملية تدعيم الحد الأدنى الجديد، لتتأرجح أسعارها صعوداً ونزولاً داخل نطاق 6000-7000 دولار. ويعمل هذا الأمر على جمع الطاقة الداخلية اللازمة للخروج منه أو الانهيار دونه. وينتظر الكثير من كبار المستثمرين انخفاضاً إلى 5000 دولار للدخول في سوق البيتكوين مجدداً. ولم يحبط التراجع الحالي في العملات المفرة العدد القليل من المستثمرين، الذين احتفظوا بتوقعاتهم الصعودية. فمنا زال البعض يستهدف مستوى 25000 دولار أميركي للبيتكوين قبل نهاية هذا العام.

ما هو البلوكتشين؟

البلوكتشين سجل حسابات رقمي، يتم فيه حفظ التعاملات التي تتم عن طريق البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى، والتي تسجل بطريقة متسلسلة زمنياً، وتكون متوفرة للمشاهدة العلنية.