الوكالة الوطنية للإعلام

كنعان بعد اجتماع التكتل: الحلول ليست عندنا ولا فيتوات ونطالب بالمعيار الواحد وسيكون حضورنا منتجاً

أكد أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل برئاسة الوزير جبران باسيل، أن "لا أحد يطالب بالمعايير الدستورية واحترام نتيجة الانتخابات مثلنا، ونحن لم ولن نخترع قواعد، ومستعدون لأن نتساوى مع الجميع تحت سقف قاعدة واحدة تطبق على الجميع".

وكالة الأناضول

​الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين في سوريا

دعت الأمم المتحدة، جميع أطراف النزاع في سوريا إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية". جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يقول إن اجتماعه مع بوتين كان أفضل من اجتماع حلف الأطلسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي كان رائعاً، وذلك في مواجهة حملة تروج لفكرة أن الاجتماع أضر بالولايات المتحدة. وقال ترامب على تويتر "بينما شاركت في اجتماع مهم لحلف شمال الأطلسي، جمعت خلاله أموالاً كثيرة، عقدت اجتماعاً أفضل مع (الرئيس) الروسي فلاديمير بوتين". وأضاف "من المؤسف أن تكون التغطية الإعلامية بهذه الطريقة - الأخبار الزائفة صارت مجنونة!".

وكالة فرنس برس

محادثات أولى إيجابية حول تصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا

أبدى الأوروبيون تفاؤلاً بعد محادثات أولى حول مستقبل تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، مع السعي إلى تسوية قبل نهاية 2019 لتجنب نزاعات جديدة في مجال الطاقة. وتأتي المحادثات أيضاً على وقع هجوم شنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع خط أنابيب غاز بين المانيا وتركيا من شأنه تهميش أوكرانيا على هذا الصعيد.

وكالة أنباء شينخوا

الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة

اتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على العمل معاً لحماية نظام دولي قائم على قواعد محددة وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة. توصل الجانبان إلى ذلك خلال الاجتماع الـ20 لقادة الصين والاتحاد الأوروبي الذي ترأسه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية: مستعدون للتنفيذ العملي لاتفاقيات بوتين وترامب في هلسنكي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة للتنفيذ العملي للاتفاقيات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة هلسنكي. وقال كوناشينكوف للصحفيين: "وزارة الدفاع الروسية مستعدة للتنفيذ العملي لاتفاقيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الأمن الدولي، التي تم التوصل إليها خلال قمة هلسنكي".