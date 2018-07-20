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Published by lebarmy4 on جمعة, 07/20/2018 - 10:31
Ar
- U.S. consulate cancels visit to Nablus following Palestinian protests
- القنصلية الأميركية تلغي زيارة إلى نابلوس بعد احتجاجات فلسطينية
- Palestinians slam nation-state law as ‘racism, apartheid’
- الفلسطينيون يهاجمون إقرار قانون يهودية الدولة ويصفونه بالعنصري والمشابه لنظام الفصل العنصري "أبارتايد"
- Top security heads meet to assess situation in the south
- قادة الأجهزة الأمنية يلتقون لتقييم الوضع في الجنوب
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Date:
الجمعة, يوليو 20, 2018