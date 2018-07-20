Published by lebarmy4 on جمعة, 07/20/2018 - 10:31
Ar
  • U.S. consulate cancels visit to Nablus following Palestinian protests
  • القنصلية الأميركية تلغي زيارة إلى نابلوس بعد احتجاجات فلسطينية
  • Palestinians slam nation-state law as ‘racism, apartheid’‎
  • الفلسطينيون يهاجمون إقرار قانون يهودية الدولة ويصفونه بالعنصري والمشابه لنظام الفصل العنصري "أبارتايد"
  • Top security heads meet to assess situation in the south
  • قادة الأجهزة الأمنية يلتقون لتقييم الوضع في الجنوب
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الجمعة, يوليو 20, 2018