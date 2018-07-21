TL

صحيح أن معهد البحوث أكد سلامة مياه البحر اللبنانية، إلا أن الصحيح أيضاً أن محطة C.N.N الأميركية أفردت مساحة واسعة لتحقيق عن بحر لبنان الملوث. هذا الأمر لوحده من شأنه أن يدفع إلى تسريع ولادة الحكومة للتصدي للدعاية السيئة للبنان ولمعالجة الملفات الباقية ولا سيما النفايات منها.

المنار

ستة فرسان من المجاهدين المقاومين الذين ما عادوا إلا باتمام المهمة، حموا أحد عناوين الإنسانية في البلدتين اللتين حوصرتا إلى حد الاختناق، ونكل بأهليهما ولامست نساؤهما السبي زمن الحقد التكفيري والصمت العالمي. عادوا ظافرين بعد المشاركة بشرف حماية أهل البلدتين الصابرتين، وتحريرهم من قبضة التكفير، على أمل العودة القريبة معهم إلى الربوع التي رويت بدماء الشهداء.

nbn

عملية مصادقة الكنيست الصهيوني على ما وصف بقانون القومية اليهودية تصدرت المشهد، لا سيما لجهة ما تضمنه من تكريس للفصل العنصري وإحباط لسعي الشعب الفلسطيني إلى العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. القانون العنصري ولد انتفاضة رفض لدى الشعوب الحية. حركة أمل طالبت المجتمع الدولي بموقف واضح وعلني من هذا القانون العنصري الذي يثير فتنة دينية، إلى جانب الحروب والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

mtv

إن تشكيل الحكومة بات قريباً ولا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة أكثرية وأقلية، فالتوافق هو الحل الوحيد في البلد. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من مدريد، وهو إعلان يطرح اشكاليتين، إذ كيف يعيد الحريري التأكيد أن التشكيل قريب، في حين أن المعطيات المحلية المتوافرة لا تشير إلى إمكان تحقق هذا الأمر قريباً؟ أما الاشكالية الثانية، فهي أن الحريري أسقط طرح حكومة الأكثرية، وهو أمر كان بدأ يتردد في بعض الأوساط السياسية كنتيجة لوصول تشكيل حكومة الوفاق الوطني إلى حائط مسدود.

NTV

كفريا والفوعة.. من الصفحات الدامية في سجل الحرب السورية التي انتهت اليوم بخروج الدفعة الأخيرة من الحافلات إلى شمالي إدلب، في مقابل إطلاق ألف وخمسمئة من سجون الحكومة السورية ومنذ حصار القريتين.. فإن جنود حزب الله كانوا هناك.. عاشوا مع أهلها الإطباق الكامل على المنطقة.. دافعوا عن حصون المدن.. ثم عادوا على توقيت الناس المحاصرين.

المستقبل

تشكيل الحكومة بات قريباً. هذا ما أكده الرئيس المكلف سعد الحريري من مدريد، قبيل لقائه نظيره الإسباني، مشدداً على أهمية احترام التوافق بين معظم المكونات والأحزاب، لأنه لا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة أكثرية وأقلية، وهذا الأمر تم تجريبه في الماضي ولم ينجح. وذكر بأن دوره كرئيس مكلف هو جمع مختلف الأطراف، على الرغم من كل الخلافات السياسية الموجودة، ولفت إلى أن الشروع بتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" من شأنه أن يحفز النمو وينشط الوضع الاقتصادي، الأمر الذي سينعكس على الاستقرار في لبنان.

OTV

لا تزال الولادة الحكومية تنتظر مبادرة رئيس الحكومة لتقديم مسودة تشكيلة تنطلق من المعيار الواحد وما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج. وهو، حافظ على تفاؤله من إسبانيا بقوله "إن التشكيل بات قريباً"، علماً أن أي خطوة مشجعة على هذا الصعيد لم تترجم عملياً، إلا إذا كانت تجري ما وراء الكواليس. هذا على الصعيد المحلي، أما إقليمياً، فيبدو أن مرحلة رسم خريطة إعادة النازحين والإعمار في سوريا قد بدأت. فبعد لقاء ترامب-بوتين، أرسلت موسكو مقترحات مفصلة إلى واشنطن بشأن تنظيم العودة من الأردن ولبنان، متوقعة عودة أكثر من مليون ونصف مليون نازح إلى ديارهم في المستقبل القريب.

LBC

أسبوع جديد ينقضي وتأليف الحكومة في خبر كان، الرئيس المكلف في إسبانيا ومنها إلى لندن، والمعني بالتأليف من قبل رئيس الجمهورية الوزير جبران باسيل سيكون في واشنطن الثلاثاء المقبل، ومن عطلة الأسبوع وحتى الإثنين يستبعد وحي الإيجابية على المعنيين وتألف الحكومة. إذا لا حكومة حتى في الأسبوع المقبل إلا في حال استثناءات. في ملف الأدوية تداخلت عملية الأدوية والأسعار والفروق والشركات المستوردة وقد بلغ التراشق مداه، ولن ينكفئ أو يتراجع إلا عند تأليف الحكومة الجديدة حيث يتولى وزير الصحة المقبل متابعة هذا الملف.

الميادين

اتهم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​الاتحاد الأوروبي​ و​الصين​ بـ"التلاعب بالعملة"، وهاجم الاحتياطي الفدرالي الأميركي بالقول إن "رفع ​الفائدة​ يضر بالاقتصاد​".

الجزيرة

ذكر مسؤول كبير في ​حلف شمال الأطلسي​ لوكالة فرانس برس، "​الناتو​" بـ"التزام ​الولايات المتحدة​ مبدأ الدفاع المتبادل في حال وقوع اعتداء على أحد اعضاء الحلف، الذي بدا أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يشكك به بالنسبة الى مونتينغرو".

العربية

أعلنت ​مفوضية اللاجئين​ التابعة للأمم المتحدة أن "نحو 750 ألف نازح داخل ​سوريا​ عادوا إلى بلداتهم في النصف الأول من 2018، أي قرابة العدد الإجمالى للعائدين العام الماضي".