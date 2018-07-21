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لبنان الحر
لفت عضو تكل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا إلى أن "المطلوب أن يقتصر على التعاون بين فريقين، وهما رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وإن التطاول على صلاحيات الرئيس عون والحريري يؤخران تأليف الحكومة.
صوت لبنان
أشاد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب رياض الصراف خلال تكريمه مدراء الأخبار ومدراء البرامج السياسية في المحطات التلفزيونية، بدور وسائل الإعلام في تثقيف الناس وتوعية المجتمع وتكوين توجهات فكرية وسياسية وفتح آفاق تفكير جديدة للرأي العام، كما دعا الإعلاميين إلى إكمال مسيرة تطوير الدولة وبنائها والمساعدة في مكافحة الفساد وترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي وانعاش السياحة والنهوض بالاقتصاد .
radio orient
أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أنّ "تشكيل الحكومة بات قريبا".
اذاعة النور
شدّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر على ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت انطلاقاً من دِقّة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية.
صوت المدى
أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى إن العمل لأخذ قرار لتشريع زراعة الحشيشة في منطقة بعلبك الهرمل، يدل وكأن هناك توجه دولي بأن زراعة الحشيشة أمر مسموح وقد يكون لها فوائد إيجابية، وحصر هذه الزراعة لغايات طبية صحية واستشفائية.