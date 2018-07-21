لبنان الحر

لفت عضو تكل "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشا​ إلى أن "المطلوب أن يقتصر على التعاون بين فريقين، وهما رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري،​ وإن التطاول على صلاحيات الرئيس عون والحريري يؤخران تأليف الحكومة.

صوت لبنان

أشاد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​يعقوب رياض الصراف​ خلال تكريمه مدراء الأخبار ومدراء البرامج السياسية في ​المحطات التلفزيونية​، بدور وسائل الإعلام في تثقيف الناس وتوعية المجتمع وتكوين توجهات فكرية وسياسية وفتح آفاق تفكير جديدة للرأي العام، كما دعا الإعلاميين إلى إكمال مسيرة تطوير الدولة وبنائها والمساعدة في ​مكافحة الفساد​ وترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي وانعاش السياحة والنهوض بالاقتصاد .

radio orient

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​، أنّ "تشكيل الحكومة بات قريبا".

اذاعة النور

شدّد وزير الزراعة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​غازي زعيتر​ على ضرورة ​تشكيل الحكومة​ في أسرع وقت انطلاقاً من دِقّة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية.

صوت المدى

أشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ إلى إن العمل لأخذ قرار لتشريع زراعة الحشيشة في منطقة ​بعلبك الهرمل،​ يدل وكأن هناك توجه دولي بأن زراعة الحشيشة أمر مسموح وقد يكون لها فوائد إيجابية، وحصر هذه الزراعة لغايات طبية صحية واستشفائية.