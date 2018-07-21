"الشرق الأوسط" هدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بفرض تعريفة جمركية على كل دولار من واردات الصين إلى الولايات المتّحدة.

"الشرق الأوسط" تعرض 9 أشخاص لإصابات في هجوم طعن بالسلاح الأبيض داخل حافلة في مدينة لوبيك الإلمانية.

"الشرق الأوسط" ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرة أمن إسطنبول القبض على أرملة أبو عمر الشيشاني المعروف "بوزير الحرب" في تنظيم داعش الإرهابي.

"الشرق الأوسط" أفادت وسائل الإعلام المحلية الإلمانية، أمس بتعرض 12 شخصاً لإصابات طفيفة وشخصين لإصابات خطرة في هجوم طعن بالسلاح الأبيض داخل حافلة.

"الشرق الأوسط" وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة للرئيس فلاديمير بوتين لعقد إجتماع ثان في البيت الأبيض الخريف المقبل.

"الشرق الأوسط" كشفت صحيفة النجمة الحمراء الناطقة باسم الجيش الروسي، عن أن 25 طائرة أجنبية نفذت عمليات مسح واستطلاع جوي بمحاذاة حدود روسيا الدولية خلال الأسبوع الماضي وأعترضها المقاتلات الروسية.

"الجمهورية" صرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس مساعداً أمنياً أوقف بعد ظهوره في تسجيل فيديو وهو يضرب متظاهراً.

"الجمهورية" نقلت محطة سكاي نيوز العربية عن مسؤولين أميركيين أمس، إن قراصنة إيرانيين خططوا لتنفيذ هجمات إلكترونية على البنية التحتية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

"الجمهورية" حكم على رئيسة كوريا الجنوبية المخلوعه بارك عنيون هي أمس، بالسجن 8 سنوات لاستفادتها بطريقة غير قانونية من أموال من أجهزة الاستخبارات.

"الجمهورية" أعلنت هولندا وتركيا أمس إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.