"الجمهورية" أورد التلفزيون الرسمي السوري عن بدء خروج الحافلات من ممر جبّا، وهي تقل المعارضين الرافضين للتسوية إلى دلب في شمال غرب سوريا. وكانت الحافلات وصلت منذ الخميس إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في القنيطرة تمهيداً لبدء عملية الإجلاء.

"الشرق الأوسط" كشفت وثائق الاتفاقات بين دمشق وفصائل معارضة في ريف القنيطرة أن الشرطة الروسية ستنتشر مع قوات الحكومة على تلة الحارة الاستراتيجية لإعادة العمل باتفاق "فك الإشتباك" بين دمشق وتل أبيب لعام 1974. وأضافت أن هذا الإتفاق هو ترجمة لتفاهمات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، نصت على إعادة العمل باتفاق فك الاشتباك برعاية روسية وإنشاء منطقة عازلة ثلاثية الشريط بطول 80 كيلومتراً وخروج القوات الحكومية منها بعد هزيمة داعش.

"الشرق الأوسط" نسبت وكالات أنباء روسية إلى وزارة الدفاع إعلانها أمس، أنها أرسلت مقترحات مفصّلة لواشنطن في شأن تنظيم مشترك لعودة اللاجئين لسوريا بعد اتفاقات بين الرئيسين الروسي والأميركي.

"الجمهورية" قتل شخص خلال تظاهرة جرت أمس في مدينة الديوانية جنوب العراق.

"الجمهورية" قصفت طائرات العدو الإسرائيلي عدة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة في بداية عملية واسعة تستهدف مواقع حساسة للفصائل الفلسطينية في غزة، بعد يوم متوتر شهد مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

"الجمهورية" أيدت السعودية ودول مجلس التعاون ومنظمات إسلامية أمس، رفضها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى الدولة القومية للشعب اليهودي. ودعت المجتمع الدولي للتصدي للسياسات العنصرية.

"الجمهورية" أعلنت قيادة حركة حماس أمس التأكيد على أن الجنديين الإسرائيليين اللذين فقدا خلال الحرب على قطاع غزة في صيف 2014 أحياء لديها، وألمحت إلى عملية مقايضة، وأنه لن يتم الإفراج عنهما من دون ثمن.

"الجمهورية" حضّ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إسرائيل وحماس على الابتعاد عن حافة الهاوية، في أعقاب موجة من العنف على قطاع غزة.