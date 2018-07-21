النهار/ روزانا بو منصف

قالت إن روسيا تعمل على فك الاشتباك اللبناني بموضوع اللاجئين السوريين. وأشارت إلى أن الرئيس سعد الحريري قد لا يمانع في بقاء إزدواجية الموقف الداخلي ما دام العهد منفتحاً على النظام.

الديار / فادي عيد

رأى أن ولادة الحكومة تابعة في ثلاجة الانتظار لمعرفة كيفية مآل الوضع الإقليمي وارتداداته على لبنان، لاسيما وأن أكثر من مرجع سياسي بدأ يردّد بأن ولادة الحكومة في لبنان مرتبط إلى حدّ كبير بالتطوّرات الإقليمية والدولية، إضافة إلى العقد الداخلية، لكنها ليست بالمستحيلة إذا كان هناك كلمة سر دولية تدفع بالمعنيين على خط التأليف لدفع عجلة التشكيل إلى الأمام.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن المنطق الذي برر معادلة "السلطة للقوي في طائفة" هو منطق منصف لكنه خطر في الوقت نفسه، ومع ما في المعادلة من إيجابيات أهمها إعطاء السلطة في نظام ديمقراطي تمثيلي للمستحقين عن الأقوياء الممثلين لطوائفهم، فإن السلبيات باهظة الكلفة. واعتبر أن التسوية تهتز لأسباب داخلية وخارجية وهذه وصفة للسقوط في الهاوية.