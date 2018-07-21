الوكالة الوطنية للإعلام

عون: قانون القومية انتهاك لقرارات حق العودة ويشرع إجراءات خطيرة ضد الوجود الفلسطيني والصمت الدولي في مواجهته يتطلب تكاتفاً عربياً ملحاً

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى "قانون القومية"، هو عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير مصيره وبدولة مستقلة عاصمتها القدس وباستعادة كامل أراضيه". وأكد أن "هذا القانون الذي يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعاً أمام اليهود، هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق العودة للفلسطينيين، وفي مقدمها القرار رقم 194".

وكالة الأناضول

جاويش أوغلو: تركيا وهولندا تقرران تطبيع علاقاتهما

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا وهولندا قررتا تطبيع العلاقات بينهما. وفي تصريحات للأناضول، أفاد جاويش أوغلو أنه التقى خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) نظيره الهولندي ستيف بلوك، وبحثا "الأحداث المؤسفة" التي جرت في 11 مارس / آذار 2017، وتسببت في الإضرار بالعلاقات بين البلدين. وقال إن الطرفين لديهما رغبة مشتركة في تجاوز الاحتقان الحالي بينهما، الذي يضر بالعلاقات المستندة إلى التحالف الاستراتيجي.

وكالة فرنس برس

بوتين قدم عرضا "ملموساً" بخصوص أوكرانيا خلال قمته مع ترامب (سفير)

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضاً "ملموساً" إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب بخصوص أوكرانيا، حسبما أعلن السفير الروسي لدى واشنطن الجمعة، بعد أن ذكر تقرير أن الزعيم الروسي اقترح إجراء استفتاء في شرق أوكرانيا الغارق في نزاع. وقال السفير اناتولي أنتونوف إن "هذه الأزمة خضعت للنقاش وتم تقديم مقترحات ملموسة لحل المسألة"، في إشارة إلى النزاع المستمر منذ اربع سنوات.

وكالة أنباء شينخوا

الإمارات تقيم مراسم احتفالية كبيرة احتفاء بزيارة شي

حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يقوم بزيارة دولة للإمارات العربية المتحدة، مراسم احتفالية كبيرة أقامتها القيادة السياسية للبلاد اليوم (الجمعة). واستقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الامارات ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرئيس شي في القصر الرئاسي. وبدأ الرئيس شي زيارة دولة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ أمس الخميس، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس صيني للإمارات منذ 29 عاماً.