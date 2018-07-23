وكالة الأناضول

"ليماك" التركية تنفي مشاركتها في بناء سفارة واشنطن بالقدس المحتلة

نفت شركة "ليماك" التركية للعقارات، بشدة، ادعاءات توليها بناء سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس المحتلة. وقالت الشركة التركية في بيان، إنها لم ولن تشارك في مشروع بناء السفارة الأمريكية بالقدس، مؤكدة أن ما تداولته وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وكالة أنباء رويترز

الأمم المتحدة تؤيد بقاء أعضاء (الخوذ البيضاء) مؤقتاً بالأردن قبل نقلهم للخارج

ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها تدعم بقاء 422 رجل إنقاذ سوريين يعرفون باسم جماعة (الخوذ البيضاء) بصورة مؤقتة في الأردن قبيل نقلهم للخارج. وأقرت الأمم المتحدة بأنها استقبلت 422 سورياً يطلبون اللجوء في كندا وألمانيا وبريطانيا بناء على طلب الدول الثلاث.

وكالة فرنس برس

البابا يطالب بتحرك "سريع" لتجنب غرق مهاجرين في المتوسط

طالب البابا فرنسيس المجتمع الدولي بتحرك "سريع وحازم" لتجنب غرق مزيد من المهاجرين في البحر المتوسط مع ضمان احترام حقوق الجميع وكرامتهم. وقال البابا الأرجنتيني أمام نحو 25 ألف مصلٍ احتشدوا في ساحة القديس بطرس تلقينا في الأسابيع الأخيرة معلومات مأسوية عن غرق مراكب تضيق بالمهاجرين في مياه البحر المتوسط.