الجزيرة - السعودية

الحكومة اليمنية تسلم ردها للمبعوث ‏الأممي على مقترحاته المتعلقة بالوضع في الحديدة

سلمت الحكومة اليمنية ردودها مقترحات المبعوث ‏الأممي مارتن غريفيث المتعلقة بالوضع في مدينة ‏الحديدة، التي سبق أن وضعها أمام الرئيس اليمني ‏عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة، في ‏زيارته إلى عدن في العاشر من الشهر ‏الجاري. وسلم الردود رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اللجنة المكلفة بدراسة مقترحات ‏المبعوث الأممي خلال لقائه في ‏الرياض.

الاتحاد - الإمارات

ترامب: لم أتنازل عن شيء خلال لقاء بوتين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "إنه لم يتنازل عن أي شيء خلال القمة التي عقدها الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، لكنه ظل على غموضه في ما يتعلق بتفاصيل الاجتماع الخاص الذي جمعهما في هلسنكي. وأضاف على "تويتر": "لم أتنازل عن أي شيء.. اقتصر حديثنا على المصالح المستقبلية للدولتين".

البيان - الإمارات

الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية رفض منح التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وفيما يلى نص البيان: ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدوليه في 23 تموز 2018 في ما يتعلق بطلب قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

القدس - فلسطين

كوشنر وغرينبلات يتراجعان عن "دعم اقتصاد غزة" كبديل لصفقة القرن

أفادت تقارير أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، الذي بدأ منذ خمسة أشهر بتحويل تركيزه من العمل على تحقيق اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلى معالجة الأزمة الإنسانية المعيشية في قطاع غزة، يشعر بخيبة أمل على هذا المسار، وبدأ بالتهديد بالتراجع عنها. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" التي كشفت عن فشل كوشنر في "إنعاش اقتصاد غزة" أنه "مع انزلاق إسرائيل ومقاتلي حماس الذين يسيطرون على غزة إلى جولة جديدة من أعمال العنف فإن محللين يخشون أن تتحول هذه المواجهات إلى حرب شاملة، ما دفع كوشنر وشريكه في عملية صنع السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، للتهديد بالتخلي عن هذه الخطة البديلة".

الدستور الأردنية - الأردن

كوريا الشمالية تواصل إنتاجها للمواد النووية

أعلن قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الجنرال فنسنت بروكس. إن كوريا الشمالية لا زالت تواصل إنتاجها للمواد النووية. وقال بروكس في منتدى آسبين بولاية كولورادو: "لم نشهد حتى الآن الإغلاق الكامل لإنتاج المواد النووية ولم نر أن كوريا الشمالية أزالت قضبان الوقود، وهذا يخبرنا، بأنه لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها على طريق نزع الأسلحة النووية".