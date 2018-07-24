الوكالة الوطنية للإعلام

حفل إستقبال على شرف الراعي في السفارة اللبنانية في الأردن

التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي شخصيات وفاعليات رسمية واجتماعية في مقر السفارة اللبنانية في الأردن، خلال حفل الاستقبال الذي نظمته السفيرة تريسي شمعون على شرفه، في حضور وزيرة السياحة لينا عناب، السفير البابوي في الأردن والعراق البيرتو اورتيغا، الوزير السابق عقل بلتاجي، الملحق العسكري في الأردن العميد عبد السلام الحاج، رئيس لجنة الجالية اللبنانية في الأردن فؤاد أبو حمدان ورئيس بلدية أم جمال حسن رحيبي.

وكالة أنباء الإمارات - وام

روسيا تبدأ إنتاج صاروخ جديد

يبدأ مجمع روسكوسموس الروسي إنتاج صاروخ جديد باسم "سويوز-5". بحسب دميتري راغويزن مدير وكالة روسكوسموس. وأوضح راغويزن أن "الجهات المختصة شرعت في العمل لصناعة وإنتاج الصاروخ الذي بمقدوره نقل 17 طناً من الحمولة المفيدة إلى ارتفاع يصل إلى 200 كيلومتر.. والذي سيكون جاهزاً للاختبار بحلول 2022 ".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف وغيراسيموف يبحثان سوريا مع نتنياهو وتوفير الأمن على خط الحدود مع إسرائيل

أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان الروسي فاليري غيراسيموف بحثا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عملية مكافحة الإرهاب جنوبي سوريا وتوفير الأمن على خط الحدود مع إسرائيل، بما في ذلك تنفيذ معاهدة فك الاشتباك عام 1974.