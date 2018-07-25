Published by lebarmy13 on أربعاء, 07/25/2018 - 10:44
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  • Xi, Ramaphosa open South Africa-China Scientists High Level Dialogue
  • الرئيس الصيني تشي ورئيس وزراء جنوب أفريقيا رامافوسا يفتتحان حواراً على مستوى عالٍ للتعاون بين العلماء الصينيين والجنوب أفريقيين
  • China-Japan / Premier backs world trade order
  • العلاقات الصينية – اليابانية: رئيس الوزراء الصيني يدعم النظام التجاري العالمي
  • Sino-US / Trade war's effect on manufacturing 'limited'
  • العلاقات الصينية – الأميركية: تأثير الحرب التجارية على قطاع التصنيع "محدود"
Press: 
ChinaDaily
Date: 
الأربعاء, يوليو 25, 2018