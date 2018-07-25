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Published by lebarmy13 on أربعاء, 07/25/2018 - 10:44
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- Xi, Ramaphosa open South Africa-China Scientists High Level Dialogue
- الرئيس الصيني تشي ورئيس وزراء جنوب أفريقيا رامافوسا يفتتحان حواراً على مستوى عالٍ للتعاون بين العلماء الصينيين والجنوب أفريقيين
- China-Japan / Premier backs world trade order
- العلاقات الصينية – اليابانية: رئيس الوزراء الصيني يدعم النظام التجاري العالمي
- Sino-US / Trade war's effect on manufacturing 'limited'
- العلاقات الصينية – الأميركية: تأثير الحرب التجارية على قطاع التصنيع "محدود"
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Date:
الأربعاء, يوليو 25, 2018