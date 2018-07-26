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Published by lebarmy13 on خميس, 07/26/2018 - 10:48
Ar
- Two front flareup: IDF strikes on northern and southern borders
- اشتعال جبهتين: الجيش الإسرائيلي يقصف على الحدودين الشمالية والجنوبية
- Trump team preparing economic plan as part of Mideast peace proposal
- فريق ترامب يحضّر لخطة اقتصادية كجزء من مقترح السلام الخاص بالشرق الأوسط
- No decision from security cabinet on death penalty for terrorists
- لا قرار حتى الآن من الحكومة الأمنية المصغّرة بشأن عقوبة الإعدام للإرهابيين
Press:
Date:
الخميس, يوليو 26, 2018