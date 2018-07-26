Published by lebarmy13 on خميس, 07/26/2018 - 10:48
Ar
  • Two front flareup: IDF strikes on northern and southern borders
  • اشتعال جبهتين: الجيش الإسرائيلي يقصف على الحدودين الشمالية والجنوبية
  • Trump team preparing economic plan as part of Mideast peace proposal
  • فريق ترامب يحضّر لخطة اقتصادية كجزء من مقترح السلام الخاص بالشرق الأوسط
  • No decision from security cabinet on death penalty for terrorists
  • لا قرار حتى الآن من الحكومة الأمنية المصغّرة بشأن عقوبة الإعدام للإرهابيين
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الخميس, يوليو 26, 2018