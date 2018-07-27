Published by lebarmy4 on جمعة, 07/27/2018 - 10:35
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  • Another Japanese senior education ministry official arrested over corruption
  • اعتقال مسؤول ياباني رفيع آخر من وزارة التعليم بسبب تهم فساد
  • Former defense chief Shigeru Ishiba signals intention to run against Abe in LDP leadership contest
  • وزير الدفاع الياباني السابق شيغيرو إيشيبا يعلن عن نيته الترشح في مواجهة آبي لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي
  • China, Russia and Iran economic spying on U.S. rampant
  • ازدياد نسبة التجسس الاقتصادي على الولايات المتحدة من جهة الصين وروسيا وإيران
Press: 
The Japan Times
Date: 
الجمعة, يوليو 27, 2018