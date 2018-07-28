TL

يستمتع رئيس مجلس النواب نبيه بري عادة بخوض مبارزات تفاوضية مع المسؤولين الدوليين الذين يوفدون إلى لبنان. وهو لا يتردد في أن يصدمهم بصراحته وصولاً إلى الاستعانة بـ"أظافره" السياسية إذا اقتضت الحاجة، خصوصاً عندما يضبط انحياز زوّاره الى جانب اسرائيل بـ"الجرم المشهود".

المنار

في لبنانَ دلائلُ على ايجابيةٍ حذرةٍ ترَكَها الرئيسُ المكلفُ حبيسةَ المظروفِ الأبيضِ لدى رئيسِ الجمهورية، ومعَ تحريكِ الملفِ الحكومي الراكد، حركةٌ على طريقِ عودةِ النازحينَ فرضَها الموفدُ الرئاسيُ الروسيُ الذي اجتمعَ بالرؤساءِ الثلاثةِ ووزيرِ الدفاعِ وقادةِ الأجهزةِ الأمنية، والخلاصةُ أنه جاءَ من موسكو ليقربَ المسافةَ بينَ بيروتَ ودمشق، ويُنزِلَ البعضَ اللبنانيَ عن شجرةِ المكابرة، ليَفتحَ المعابرَ السياسيةَ أمامَ عودةٍ فعليةٍ للنازحينَ منسقةٍ معَ الحكومةِ السورية.

nbn

أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الرئيس السوري بشار الأسد وشيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا معزياً بضحايا مجزرة السويداء التي نفذها إرهابيو تنظيم داعش.

إقترح الروس تأسيس لجنة في كل من لبنان و​الأردن​ و​تركيا​، للتنسيق والمتابعة مع الجانب الروسي في سبل العودة وآلياتها. وفي السياق أصر الرئيس سعد الحريري على أن تكون لجنة أمنية لوجستية لبنانية - روسية، مع التركيز على ضمانات أمنية داخل ​سوريا​ للعائدين.

mtv

مع توقع عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى قصر بعبدا اليوم، للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واستكمال البحث في موضوع تأليف الحكومة الذي شهد تطوراً إيجابياً ملموساً، أعربت مصادر قريبة من الرئاسة الأولى، عن ارتياحها للمستجدات على صعيد المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.

NTV

وضعت روسيا خُطةَ عودةِ النازحين في متناولِ الَأيادي اللبنانية وحَضر مندوبُ الرئيس فلادمير بوتين إلى بيروت حيث بدأت عمليا ًأولى مراحلِ التنسيق وتُركت التفاصيلُ إلى اللَّجنةِ المشتركة على أن تضمنَ روسيا خلالها التواصلَ معَ الجانبِ السوري. وعلى ضفافِ العودة تمّت مقاربةُ وضعِ النازحين وعُقِد اجتماعٌ في قصر بعبدا ضمَّ الرئيسَين عون والحريري بعدما غادر الرئيس بري الإجتماعَ الرباعيَّ اللبنانيَّ الروسيّ.

المستقبل

نقلت أوساط عين التينة لـ"المستقبل" ارتياح رئيس مجلس النواب نبيه بري للمقترحات الروسية الهادفة إلى إعادة النازحين، معتبراً أنّ "موسكو لديها تفويض عالمي بحل أزمة النزوح"، وأنّ الدور الروسي في هذا المجال "مرتبط حكماً بعملية إعادة إعمار سوريا ربطاً بالحاجة المُتلازمة بين تأمين عودة النازحين وبين تأمين ظروف إيوائهم ووسائل الحياة الكريمة لهم".

OTV

من دون الغوص في تفاصيل النقاش الذي دار اليوم في بعبدا بين الجانبين اللبناني والروسي، الواضحُ أنّ ملفَ النزوح السوري إلى لبنان دخل منذ قمة هلنسكي وبروز المقترَح الروسي مرحلةً جديدة. أقلَّه بالنسبة إلى بعض الخارج من جهة، وبعض الداخل من جهة أخرى. وفي انتظار بلورة الموقف الدولي أكثر فأكثر في الآتي من الأيام، بدأ المراقبون المحليون يتابعون تحولات المواقف الداخلية، وسْط توقعٍ أكيد بارتفاع منسوب التبنّي لإطلاق مسار العودة، كلّما بات حصولُه ملموساً أكثر.

LBC

نقل زوار رئيس الحكومة سعد الحريري عنه أنه تبلغ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدم إعتراضه بأن يتمثل اللقاء الديمقراطي بثلاثة وزراء، من دون معرفة ما إذا كان المقصود بالثلاثة من يمثلون الطائفة الدرزية أو أن رئيس الجمهورية ينوي مقايضة أحد المقاعد الدرزية الثلاثة بمقعد مسيحي. ونقل زوار الحريري عنه، بحسب الأخبار، أنه يتبنى وجهة نظر القوات اللبنانية بوجوب أن تتمثل بأربعة وزراء في الحكومة الثلاثينية، وبينهم حقيبة سيادية أو موقع نائب رئيس الحكومة.

الميادين

قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية: "حكومتنا تبذل كل جهد ممكن لإعادة بناء البنية التحتية، ولكن هذا غير كاف. وينبغي أيضاً التفكير في الإنتعاش الإقتصادي وخلق فرص عمل، وبناء المدارس، هذا هو بالذات الموضوع الرئيسي للمناقشات بين الحكومتين الروسية والسورية — كيفية تقديم أقصى قدر من المساعدة لتسريع عملية عودة اللاجئين إلى سوريا".

الجزيرة

أكد رئيس أركان ​الجيش الجزائري،​ الفريق ​أحمد قايد صالح،​ على "ضرورة عدم إقحام ​الجيش الوطني​ الشعبي في المتاهات الحزبية والسياسية". وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال صالح، إن "هناك من يسمح لنفسه أن ينصب نفسه وصياً على الجيش الوطني متناسياً أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش كل الجزائريين".

العربية

قال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر": عمليات الطيران المسير ستفتح الطريق أمام عملية سياسية تؤدي لإحلال السلام في اليمن.