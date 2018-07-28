لبنان الحر

ترأس رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إجتماعاً لتكتل "الجمهورية القوية"، في معراب، وعقب الإجتماع، تلا جعجع بياناً أشار فيه إلى أن "التكتل يثمن الجهود التي يبذلها الرئيس المكلف سعد الحريري في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، ويدعو من جهة أخرى الأطراف المعرقلة إلى الكف عن ممارساتها، تسهيلاً لعملية تشكيل سريعة باتت البلاد في أمس الحاجة إليها، في ظل الأوضاع الراهنة.

صوت لبنان

أكدت مصادر مقربة من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ عبر قناة الـ"OTV" أن "الحريري يبذل كا ما بوسعه وقدم أفكاراً ومقترحات جديدة لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بشأن العقدة الدرزية ​المسيحية​ والأمور إيجابية لكنه ما زال في بدايات الحلحلة".

radio orient

إنسحبت النائب ​بولا يعقوبيان​ من جلسة ​اللجان النيابية المشتركة​ خلال البحث بمشروع قانون ​النفايات​ الصلبة، احتجاجاً على إقفال باب النقاش قبل أن ينطلق البحث في مضمون المشروع، وإحالته مباشرة إلى الهيئة العامة. وأشارت يعقوبيان إلى أن "التوافق السياسي المعتاد بات ناضجاً لوضع محرقة بـقيمة 250 مليون ​دولار​ في محلة ​الكرنتينا​ - ​المدور​"، لافتةً إلى أن "هناك محاولة لابتزاز اللبنانيين من خلال تخييرهم ما بين ​المحارق​ أو عودة النفايات في الشوارع".

اذاعة النور

أكد النائب فريد هيكل الخازن في حديث تلفزيوني أن "حكومة الوفاق الوطني تتطلب حراكاً جدياً في الشكل والمضمون من القوى المولجة تشكيل الحكومة.

صوت المدى

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، إلى أنّ "هناك تحريكاً للجمود في الملف الحكومي ويمكن البناء عليه"، مركزاً على أنّ "توزيع الأحجام على ​الكتل النيابية​، يجب أن يكون منسجماً مع الواقع". وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "ما نطالب به يتناسب مع حجمنا".