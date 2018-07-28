"النهار" أطلقت كوريا الشمالية أمس، عملية معقدة لإعادة رفات جنود أميركيين سقطوا خلال الحرب الكورية قبل أكثر من 65 عاماً، وكانت قد تعهدت في حزيران اثناء القمة التاريخية مع الولايات المتحدة.

"النهار" أورد تقرير إعلامي أوسترالي أن عملاً عسكرياً ضد إيران بات وشيكاً ونقل عن مسؤولين أوستراليين اعتقادهم أن واشنطن مستعدة لقصف منشآت نووية في إيران في وقت قريب قد يكون بحلول الشهر المقبل.

"النهار" شدد الرئيس الروسي فلادمير بوتين على ضرورة لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهاً لوجه للتباحث في سلسلة من القضايا الثنائية والدولية كالنزاع في سوريا والملف الإيراني والأسلحة.

"النهار" صرّح وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتس بأن القمة التي جمعت ترامب وبوتين في هلسنكي هذا الشهر لم تسفر عن أي تغييرات في السياسة.

"الجمهورية" كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة بعد سنوات كثيرة ستكون لحظة عظيمة بالنسبة إلى عدد كبير من العائلات شكراً لكيم جونغ أون.

"الجمهورية" نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي أمس، أنباء تتحدث عن اطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون مقابل الافراج عن تركية أبرو أوزكان.