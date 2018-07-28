"النهار" يجري وفد من مجلس سوريا الديموقراطية الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تدعمها واشنطن، محادثات للمرة الأولى في دمشق تتناول مستقبل مناطق الإدارة الذاتية في الشمال السوري، في خطوة تأتي بعد استعادة الجيش السوري مناطق واسعة من البلاد خسرها في البداية.

"الأنوار" هزت انفجارات اقصى ريف درعا الشمالي الشرقي عند الحدود الإدارية مع محافظة السويداء على بعد مئات الأمتار من مطار خلخلة العسكرية ناجمة عن عمليات استهداف جوي طال مناطق عند أطراف منطقة.

"الأنوار" عقد مجلس الأمن الدولي أمس، جلسة استماع بشأن الوضع الإنساني في سوريا خاصة بالنسبة للأطفال السوريين.

"الأنوار" بدأ موظفون اغاثة سوريون توزيع 50 طناً من المساعدات الفرنسية في الغوطة الشرقية أول من أمس الخميس بعد أن وافقت روسيا على تسهيل أيصالها.

"الأنوار" خرج الألاف في كل من محافظات وسط وجنوب العراق بينها العاصمة بغداد أمس في تظاهرات شعبية غاضبة على استمرار تردي الواقع الخدماتي والمعيشي في البلاد.