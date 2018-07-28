النهار/ سابين عويس

أشارت إلى القلق من تأخر تشكيل الحكومة. وقالت مع عودة الوزير جبران باسيل ينتظر أن يكون التأليف محور لقاء يجمعه بالرئيس سعد الحريري وعلى ضوئه يمكن بلورة المسار الحكومي سلباً أو إيجاباً في الساعات القليلة المقبلة.

الديار/ إبتسام شديد

قالت أن الصيغة الحكومية التي حملها الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا، يصح فيها ما يقال إن الحريري أعاد تقويم حلفائه وانتزع للقوات اللبنانية وللتقدمي الاشتراكي ما يريدونه من حصص وأحجام. فهل يوافق التيار وتصدر الحكومة؟

الديار / حسن سلامة

أشار إلى أن تأليف الحكومة لا زال يراوح بين الحلحة الجزئية والعقدتين المسيحية والدرزية. ولفت إلى أن حزب القوات اللبنانية لم يغير بشروطه كما أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الحلحلة لديه شكلية.

المستقبل/ ثريا شاهين

أشارت إلى أن الولايات المتحدة تبدي اهتماماً بتطورات الوضع اللبناني لا سيما مسار تشكيل الحكومة وهي تشجع على تأليفها بسرعة وفي أقرب وقت. وأكدت أن الاستقرار يهم واشنطن كأولوية في سياستها حيال لبنان، لذلك هي تدعم الجيش دعماً كاملاً كونه العنصر الأساسي في حفظ الاستقرار وفي مكافحة الإرهاب وبالنسبة إليها الجيش هو الذي يحافظ على الاستقرار ولفتت إلى إستثناء لبنان من سياسة واشنطن خفض موازنات الدعم الخارجي.