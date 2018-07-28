وكالة فرنس برس

رئيس الوزراء المجري لا يريد "اتحادا اوروبيا تقوده فرنسا"

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان في مقابلة أنه "لا يريد اتحاداً أوروبيا تقوده فرنسا"، مضيفاً أن الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى في أيار 2019، ستكون "مفصلية". وقال أوربان في حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية نشرته على موقعها الإلكتروني "لم نواجه يوماً انتخابات مفصلية كهذه". وقال رئيس الوزراء المجري "على الألمان أن يكونوا متيقظين. هناك مفهوم فرنسي معناه بشكل أساسي: قيادة فرنسا لأوروبا، يتم تمويلها بأموال المانية"، دون أن يأتي على ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاسم.

وكالة أنباء شينخوا

عون: المبادرة الروسية تؤمن عودة 890 ألف لاجئ من لبنان إلى سوريا

أعلن فخامة رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون أن مبادرة روسيا لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم تؤمن عودة 890 ألف لاجئ، آملا أن تحظى بدعم الأمم المتحدة. وذكر بيان صدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون أبلغ ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كارديل، خلال لقائهما اليوم أن "لبنان رحب بالمبادرة الروسية، التي تم التطرق إليها خلال قمة هلسنكي بين الرئيسين الروسي والأمريكي، وهي تؤمن عودة نحو 890 ألف سوري من لبنان إلى بلادهم".