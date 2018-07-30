The Guardian

المملكة المتحدة ستضاعف من حجم مساعداتها للضفة الغربية في مسعى لتعزيز الصادرات الفلسطينية

من المتوقع أن تضاعف بريطانيا من مساعداتها الاقتصادية المخصصة للتنمية في غزة والضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، كجزء من جهودها لتحسين الاقتصاد الفلسطيني. وكشف وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت عن برنامج المساعدات الجديد والمخصص للسنوات الخمس المقبلة، والبارز أن حجمه وصل إلى 38 مليون جنيه استرليني مقارنة مع 16 مليون جنيه كانت مخصصة للسنوات الخمس الماضية. إلا أن خبراء الاقتصاد والمصدرون في غزة قالوا إن برنامج المساعدات ليس كافياً بحد ذاته، وحذروا من أنه لا يمكن رفع العقبات ‏الأساسية أمام الحركة التجارية إلا بعد فرض الضغوط السياسية على إسرائيل.‏ وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قدّرت بأن المبلغ اللازم لتطوير المناطق الرئيسية في غزة يفوق بكثير حجم مبلغ المساعدات ‏البريطانية الذي أعلن عنه بيرت، وهو يأتي في خضم تراجع المساعدات الأجنبية بشكل حاد في كل أرجاء العالم.‏ وتأتي هذه المساعدة المعززة في ضوء بروز مخاوف حول المسار الانحداري للاقتصاد البريطاني، إذ أن البنك الدولي توقع ‏تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني مع نسبة بطالة بلغت 27% العام الماضي.‏

The Guardian

ترامب يرد بعنف بعد الانتقاد القاسي الذي وجّهه ناشر "نيويورك تايمز" بسبب هجمات "عدو الشعب"

بعد ساعات على قوله إن اللقاء مع ناشر "نيويورك تايمز" حول وصفه الصحافة بـ"العدو الأول للشعب" كان لقاءً جيداً جداً"، شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً ضد "كارهي ترامب" في "صناعة الصحف البائدة" كما وصفها. وقال ترامب إن صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الفاشلتين وموقع أمازون، لا تقدم إلا التقارير المسيئة لجميع الإنجازات ‏الإيجابية بحسب ما غرّد ترامب.‏ إلا أن البيت الأبيض كان قد كشف في وقت سابق أن ترامب التقى ناشر "نيويورك تايمز" سالزبرغر في العشرين من تموز، وصدر ‏عن سالزبرغر في وقت لاحق بيان أدى إلى إطلاق حوار حول تحديد هوية الطرف الذي تسيىء أنشطته أكثر إلى الولايات المتحدة. وقال سالزبرغر إنه طرح مخاوف بشأن كلام الرئيس المثير للقلق وحثه على إعادة التفكير بهجماته ضد الجسم الصحافي والتي ‏‏اعتبرها سالزبرغر خطيرة ومضرّة للبلاد.‏

روسيا اليوم

مؤشرات إيجايبة بعد محادثات أمريكية مع "طالبان"

قالت مصادر مطّلعة على محادثات بين دبلوماسيين أميركيين كبار وممثلين عن "طالبان"، الأحد، إن اجتماعاً عُقد بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام لبحث إمكانية وقف إطلاق النار. وأفادت المصادر بأن الاجتماع انتهى بإشارات إيجابية للغاية وبقرار من أجل عقد مزيد من الاجتماعات. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أول من كتب عن هذا الاجتماع بين وفد برئاسة أليس ويلز نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، وممثلين لطالبان لكن لم يصدر بعد تأكيد رسمي بشأنه. وبحسب مسؤول في طالبان، قال إنه كان عضواً في وفد من 4 أشخاص، فإن الاجتماع الذي عُقد في أجواء ودّية بأحد فنادق الدوحة أسفر عن إشارات إيجابية للغاية. وأضاف أنه لا يمكن وصفها بمحادثات سلام، مشيراً إلى أن هذه سلسلة اجتماعات من أجل بدء محادثات رسمية هادفة. وبيّن المتحدث أن الطرفين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى قريباً وحل الصراع الأفغاني من خلال الحوار، مشيراً في السياق إلى أن المحادثات عُقدت دون حضور مسؤولين عن الحكومة الأفغانية نزولاً عند إصرار طالبان.

روسيا اليوم

الولايات المتحدة تحذر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من محاولات تجاهل العقوبات المفروضة على إيران

وجّه أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الجمهوري رسائل إلى سفارات كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الولايات المتحدة، حذروها فيها من تجاهل العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وكتب موقع "t-online.de" أن الرسائل التي وقّعها أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي تيد كروز وماركو روبيو وتون كوتن وآخرون، تم إرسالها إلى السفارات الخميس الماضي. وتشدد هذه الرسائل على أن العقوبات الأميركية ليست قراراً حكومياً فحسب، بل "إنها ناجمة عن القوانين الفدرالية التي اتخذها الكونغرس الأميركي". وجاء في الرسالة: "نكتب لدعوتكم إلى مراعاة كل العقوبات الأميركية، والإشارة إلى أن محاولاتكم لتجنّب مراعاة القوانين الأميركية أو تقويضها سوف تثير قلقاً خاصاً لدينا". كما أشار كاتبو الرسالة إلى أن العقوبات تُعدّ سياسة متعمّدة وطويلة الأجل للولايات المتحدة، وأن محاولات تجاهلها من جانب البلدان الأوروبية ستؤدي إلى عواقب.