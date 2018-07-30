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Published by lebarmy13 on اثنين, 07/30/2018 - 10:31
Ar
- As U.S. pushes for Mideast peace, Saudi king reassures allies
- الملك السعودي يطمئن الحلفاء مع ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً في عملية السلام في الشرق الأوسط
- Tamimi calls for continued resistance after release from Israeli prison
- عهد التميمي تدعو إلى مواصلة المقاومة بعد إطلاق سراحها من السجن
- Israel's Navy intercepts flotilla boat heading towards Gaza
- البحرية الإسرائيلية تعترض قارباً متجهاً إلى غزة
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Date:
الاثنين, يوليو 30, 2018