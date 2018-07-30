Published by lebarmy13 on اثنين, 07/30/2018 - 10:31
Ar
  • As U.S. pushes for Mideast peace, Saudi king reassures allies
  • الملك السعودي يطمئن الحلفاء مع ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً في عملية السلام في الشرق الأوسط
  • ‎ Tamimi calls for continued resistance after release from Israeli prison
  • عهد التميمي تدعو إلى مواصلة المقاومة بعد إطلاق سراحها من السجن
  • Israel's Navy intercepts flotilla boat heading towards Gaza
  • البحرية الإسرائيلية تعترض قارباً متجهاً إلى غزة
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الاثنين, يوليو 30, 2018