الشرق الأوسط

24/7/2018

الكونغرس لتشديد الرقابة على الاستثمارات الصينية في أميركا

يقترب المشرعون الأميركيون من وضع اللمسات الأخيرة على تشريع جديد يهدف الى تشديد الرقابة على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، في إطار عدد من التوصيات التي تقدمت بها "اللجنة المشتركة بين الوكالات للاستثمار الأجنبي"، بهدف حماية الأمن القومي الأميركي من الصفقات التي يقوم بها المستثمرون الصينيون للاستحواذ على شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون بالولايات المتحدة. وتقدم اللجنة أيضاً توصياتها للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن توقيت منع الصفقات الأجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وبينما تركز السلطات الفيدرالية الأميركية بشكل تقليدي على مراقبة عمليات الاستحواذ الأجنبية، فإن التشريع الجديد للكونغرس سيعزز سلطة اللجنة المشتركة لمراجعة استثمارات وانشطة الاقليات من الكيانات الأجنبية، خصوصاً الصين بما في ذلك صناديق رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا الحساسة التي تمثل تهديداً كبيراً للأمن القومي الأميركي.

الشرق الأوسط

25/7/2018

الليرة التركية تتهاوى بعد قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة

تهاوت الليرة التركية مجددا إلى مستويات قياسية بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد عند 17.75 في المائة، وهو ما جاء عكس توقعات السوق بمزيد من الرفع بعد أن سجل معدل التضخم أعلى مستوى له في 14 عاماً حيث وصل إلى 15.4 في المائة. واعتمد البنك المركزي مايو (أيار) الماضي سعر "الريبو" ليكون هو سعر الفائدة الأساسي بعد توحيد أسعار الفائدة، في خطوة لتبسيط السياسات النقدية لمواجهة التراجع الحاد لليرة التركية التي فقدت نحو 25 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري. وذكر بيان للمركزي التركي صدر عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية أن عوامل التكلفة والتقلبات في أسعار المواد الغذائية هي المحرك الرئيسي للتزايد الاخير في التضخم. في الوقت الذي أظهرت فيه الزيادات في الأسعار نمطاً عاماً عبر القطاعات الفرعية.