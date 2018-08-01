TL

مراوحة تشكيل الحكومة تراوح مكانها، وتنعكس بقوة على الوضع الاقتصادي، إلا أن السياسة النقدية التي ينتهجها حاكم مصرف لبنان حافظت على الاستقرار النقدي مثلما يحافظ الجيش والقوى الشرعية على الاستقرار الأمني.

المنار

نجح الأمن العام اللبناني والمخابرات العراقية بتوقيف شبكة تعمل على ابتزاز القطاع المصرفي، ومديره العام يؤكد للمنار ان الامن العام أنقذ هذا القطاع من عصابة خطرة.

nbn

في الأول من آب، يطفئ لبنان شمعة عامه الأول منتصرا على الإرهاب في الجرود، وفي عيد الجيش يكرم أهل التضحية بالوفاء لشهادتهم عبر شرف تسمية دورة الضباط على إسم فجر الجرود، والدولة تحضُر في العيد والسيوف توزع على الضباط الخريجين، فيما لم تخرج الحكومة العتيدة إلى النور ولم يبزغ فجرها.

mtv

زيارة مفاجئة قام بها الوزير باسيل الى الرئيس بري بمعية نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ووساطته، وغاية الوزارة كسر الحصار عن الوزير باسيل، فإن نجحت يجري السعي للحصول على دعم بري لتبني طروحات التيار الوطني الحر التي تبدأ بتحجيم القوات وجنبلاط وزرك الحريري لتنتهي بتشكيل حكومة اكثرية ان دعت الحاجة وسط تصور بأن ما يوافق عليه الرئيس بري يبصم عليه حزب الله.

NTV

أمسك نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بيد رئيس التيار القوي جبران باسيل وأسرى به نحو لقاء صلح مع الرئيس نبيه بري، ووصفت مصادر عين التينة اللقاء بالممتاز أما ملفاته فكانت من هنا حكوميا إلى إيران فسوريا وجالت على تخوم المنطقة وصولا الى عمق مياه بحر النفط والغاز ومآرب إسرائيل.

المستقبل

المعيار الوحيد لتشكيل الحكومة، هو ما نص عليه الدستور؛ لناحية صلاحيات الرئيس المكلف الواضحة والصريحة وما يقال خلاف ذلك، يبقى في باب الاجتهاد السياسي، دون أي مفاعيل قانونية أو دستورية.

OTV

الحدث الأبرز اليوم، اللقاء اللافت، لكن غير المفاجئ، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس التكتل الأكبر في المجلس جبران باسيل، وبحسب معلومات الـOTV، فأجواء اللقاء كانت ممتازة، وهي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، وإذا كان اللقاء خلا وفق المعلومات من أي بحث في الماضي، وظل بعيدا عن منطق العتاب، فقد برز خلاله حرصاً شديدًا أعرب عنه الرئيس بري على دعم العهد ونجاحه، لا بل إصرار من جانبه على العمل على إنجاح العهد.

LBC

بنيت جدران القطيعة بين رأس السلطة التشريعية ورئيس تكتل لبنان القوي، وبحضور العراب إيلي الفرزلي، عاد باسيل إلى عين التينة، وهذه العودة لها عدة صفات: باسيل النائب وباسيل رئيس تكتل لبنان القوي وباسيل رئيس التيار الوطني الحر وباسيل المعاون السياسي لرئيس الجمهورية... هذا اللقاء هو أكثر من كسر جليد، وربما يستفاد من دفعه لأعطاء جرعة لتشكيل الحكومة...

الميادين

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ "أنها لا تنوي نقل سفارتها في ​جمهورية مصر​ العربية، من العاصمة ​القاهرة​"، موضحةً أن "المقال المنشور في جريدة "إزفيستيا" الروسية بتاريخ 31 تموز، حول إمكانية نقل السفارة غير صحيح، ولم يرجع معد الخبر إلى الخارجية للحصول على تعليقها حول الموضوع".

الجزيرة

أكد وزير الخارجية ​الياباني تارو كونو أن "اليابان مهتمة ببحث مسألة توقيع معاهدة سلام مع ​روسيا​ بشكل رسمي ووضع نهاية لنزاع اقليمي استمر اكثر من 70 عاما"، مشدداً على "ضرورة تواصل اللقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين".

العربية

اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ هو الوحيد الذي سيفرح بعدم توصل ​بريطانيا​ و​الاتحاد الأوروبي​ الى اتفاق حول "بريكست"، معتبراً أن "ما تشهده ​أوروبا​ حاليا هو "مرحلة من عدم الاستقرار الكبير، حيث اتهم ​موسكو​ بضم شبه جزيرة ​القرم​ و"استخدام أسلحة كيميائية في شوارع ​إنكلترا​".