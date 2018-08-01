لبنان الحر

استقبل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ سفير قطر في ​لبنان​ علي بن حمد المري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

صوت لبنان

أكدت النائب ​بولا يعقوبيان​ أنه "علينا ان نرفض ​المحارق​"، معتبرةً أن "الشركات الأوروبية هي شركات تجارية لذلك تشدد على المحارق في ​لبنان​ اما نحن فسمؤولون عن صحتنا وحياتنا".

radio orient

هنأ وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​محمد كبارة​ اللبنانيين بعيد الجيش اللبناني​، مشددا على أن "هذه المناسبة هي محطة وطنية للالتفاف حول ​المؤسسة العسكرية​ وحماية ظهرها، بينما تقوم هي بحماية الوطن والمواطنين في مختلف الظروف وفي كل الأوقات".

اذاعة النور

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال ​غازي زعيتر​ في مكتبه في الوزارة وزير الدولة لشؤون ​حقوق الانسان​ في حكومة تصريف الاعمال ​أيمن شقير​ والدكتور نبيل نمر وتطرق البحث الى مكافحة حشرة الصندل التي تضرب شجر الصنوبر، وتم الاتفاق على مراسلة وزارة الدفاع للتنسيق في اطلاق حملة لمكافحة حشرة الصندل بواسطة الطوافات التابعة للجيش اللبناني

صوت المدى

أكّد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، عشية الأول من آب وخلال استقباله وفدًا ضمّ أفراد من عائلات الشهداء العسكريين، أنّ "لا شيء يعوّض خسارة الإستشهاد سوى متابعة النضال في سبيل الوطن الّذي حلم به شهداؤنا واستشهدوا من أجله"، مشيرًا إلى أنّ "وعده لهم حين كان في المنفى، أن لا يترك النضال إلّا كي يعود إلى الوطن ويؤمّن لأبنائهم حياة كريمة يسودها الأمان في لبنان حر، سيد ومستقل.