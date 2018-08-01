رفض الجنرال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المبدئي بإجراء محادثات مع طهران قائلاً أن إيران ليست كوريا الشمالية كي تقبل عرض ترامب بعقد إجتماع، وتوجَه لترامب بالقول حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه ينبغي للولايات المتحدة ألاّ تلوم إلا نفسها لإنهائها المحادثات مع طهران عندما انسحبت من الاتفاق النووي.

شن مسلحون هجوما إنتحاريا بالاسلحة على مبنى حكومي في مدينة جلال أباد ما أدى الى مقتل 15 شخصاً على الأقل، إحترق بعضهم لدرجة لا يمكن التعرف على هوياتهم.

أجرت الكوريتان الجنوبية أمس محادثات عسكرية لبناء الثقة بهدف مواصلة العمل على ما أحرزته قمة سنغافورة.

بدأ عمران خان زعيم حركة الإنصاف مواجهة المصاعب في كيفية ادارة المرحلة المقبلة بعد فوز حزبه بأكبر عدد من المقاعد السياسية في الإنتخابات الباكستانية. ويسعى خان الذي ينظر له على نطاق واسع على أن رئيس الوزراء المرتقب لجذب مرشحين مستقلين وأحزاب أصغر نطاقا لتشكيل حكومة إئتلافية.

أغتيل ثلاثة روس كانو يحملون بطاقات قرب سيبوث في وسط جمهورية أفريقيا الوسطى.