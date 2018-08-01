الأخبار/ هيام القصيفي

أكدت أن الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إما يكونوا معاً داخل الحكومة أو معاً خارجها. وقالت أن لا حوار بين الوزير جبران باسيل والحريري الذي يرفض رفضاً قاطعاً المعيار الذي يضعه رئيس التيار الوطني الحر تمثيل الكتل النيابية.

الجمهورية/ أسعد بشارة

نقل أوساط التيار الوطني الحر قولها أن قدرة رئيس الجمورية العماد ميشال عون على الاختيار بين حكومة سيئة والانتظار لتأليف حكومة متوازنة هي قدرة غير محددة لأنه السلطة الوحيدة التي تعمل بكل قدراتها الدستورية فيها المواقع الاخرى تدفع ثمن الانتظار حتى النهاية.

اللواء/ عمر البردان

أكد أنه ليس واردا لدى الرئيس الكلف السير حكومة أكثرية بالرغم من كل الضغوط التي يتعرض إليها. وبالرغم من أن هناك من يدفع بهذا الإتجاه، وقال إن الرئيس سعد الحريري مثابر على جهوده وأنّ إزالة العقبات قائمة.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر أن أفق التفاوض المقفل يدخل ولادة الحكومة مدار علم الغيب ومسار التأليف ينتقل من مرحلة المشاورات إلى لعبة تقاذف كرة التعطيل، وأشار إلى الرسائل الدولية المتتالية التي تحذر أن المساعدات للبنان تحتاج لحكومة مكتملة الأوصاف.