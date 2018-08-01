روسيا اليوم

فشل تجربة صاروخ باليستي أمريكي عابر للقارات

فشلت تجربة صاروخ "مينيتمين 3" الباليستي العابر للقارات حين إطلاقه من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الثلاثاء. وأكدت قيادة القوات الجوية الخاصة بالضربة الشاملة (AFGSC) أنها أنهت تحليق الصاروخ بطريقة آمنة فوق المحيط الهادي بعد رصد أمور غير طبيعية أثناء تنفيذ التجربة. ولم يتم الكشف عن طبيعة الأمور التي دفعت القيادة لاتخاذ هذا القرار، علما بأن المقصود بـ "الأمور غير الطبيعية"، حسب مصطلحات القوات الأمريكية، يمكن أن تكون أي عامل غير متوقع من أي نوع.

روسيا اليوم

الخارجية الأمريكية تعلن استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع إيران ومناقشة تغيير سلوكها

أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع إيران ومناقشة تغيير سلوكها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت: "الرئيس ووزير الخارجية قالا إننا مستعدون للجلوس مع المسؤوليين في إيران.. إذا تغير سلوك النظام الإيراني". وأضافت هيذر نويرت "نأمل في أن يحدث ذلك.. من أجل أن يعيش شعبه بشكل أفضل". وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، بدون شروط مسبقة.