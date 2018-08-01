الوكالة الوطنية للإعلام

عون يترأس احتفال عيد الجيش ويسلم السيوف لضباط دورة فجر الجرود: لا شيء يعوض خسارة الاستشهاد سوى متابعة النضال في سبيل الوطن

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاحتفال الذي دعت اليه قيادة الجيش لمناسبة الأول من آب في الكلية الحربية في الفياضية حيث يسلم رئيس الجمهورية السيوف لضباط "دورة فجر الجرود"، في حضور اركان الدولة وشخصيات رسمية وسياسية وديبلوماسية وعسكرية واهالي الضباط المتخرجين. ومن المقرر ان يلقي الرئيس عون كلمة يتحدث فيها عن المناسبة ويتناول التطورات السياسية، ولا سيما مسار تشكيل الحكومة الجديدة وموقف لبنان من العديد من القضايا الراهنة.

وكالة الأنباء المركزية

ابراهيم: القطاع المصرفي مستهدف

زار رئيس ​لجنة الأشغال​ النيابية النائب ​نزيه نجم​ وأعضاء اللجنة، النواب: ​زياد حواط​، ​حكمت ديب​ وجوزيف إسحاق، والمدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​، ​مطار بيروت الدولي​، واطّلعوا على وضع العمل فيه لجهة الإزدحام الكبير الذي تشهده قاعات المغادرة والوصول والسعي إلى إيجاد حلول ممكنة حاليًّا للتخفيف من هذا الإزدحام وتسهيل أمور المسافرين.

وكالة الأناضول

إيران تشترط عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي للتحاور معها

أعلن مستشار الرئيس الإيراني حميد أبو طالبي، اشتراط بلاده على الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الاتفاق النووي قبل الجلوس إلى طاولة الحوار معها. جاء ذلك في معرض رد "أبو طالبي" على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني دون شروط مسبقة. وذكر "أبو طالبي" في تغريدة على تويتر، أن "احترام حقوق الأمة الإيرانية، وخفض الأعمال العدائية، وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، من شأنه تمهيد طريق المحادثات.

وكالة أنباء رويترز

مسؤول أمريكي: لا خطط لاجتماع مع إيران في قمة آسيان

قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو لن يلتقي مع نظيره الإيراني خلال اجتماع لدول جنوب شرق آسيا في سنغافورة في مطلع الأسبوع القادم. جاء ذلك بعد يوم من عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

وكالة فرنس برس

هانت يقول ان بوتين وحده سيفرحه عدم التوصل الى اتفاق بعد بريكست

صرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت خلال زيارة الى باريس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفرحه عدم التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي حول بريكست. وصرح هانت في مقابلة مع اذاعة "فرانس انتر" انه "اذا لم نتوصل الى اتفاق فان بوتين وحده سيفرحه بالامر". وتابع هانت "أعتقد انّه إذا نظرنا الى العدوان الروسي، فعلينا بأن نقر انها مرحلة من عدم الاستقرار الكبير في التاريخ.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: موسكو وطوكيو ترحبان بالاتفاقيات حول كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقاء وزراء الخارجية والدفاع لروسيا واليابان، ترحيب موسكو وطوكيو بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها حول كوريا الشمالية، وأنهما تدعوان جميع الأطراف للتحلي بالمرونة لتفادي إفشال تلك الاتفاقيات