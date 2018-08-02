لبنان الحر

هنأ سفير ​الامارات​ في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​، اللبنانيين حكومة وشعبا وجيشا بـ"مناسبة عيد ​الجيش​"، ناقلا تحيات القيادة الاماراتية إلى "رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ورئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وقائد الجيش ​العماد جوزيف عون​".

صوت لبنان

هنأ وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ في حكومة تصريف الاعمال ​نقولا تويني​، الجيش اللبناني بعيده، قائلا: "تحية احترام وإجلال الى شهداء ​الجيش اللبناني​ في عيده اليوم، أبطالنا شبابنا رفعوا ​العلم اللبناني​ على جبال وهضاب وطننا لبنان من ​جبل الشيخ​ إلى معركة ​فجر الجرود​".

radio orient

استقبل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال ​يعقوب الصراف​، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون وزارته.

اذاعة النور

أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​، في كلمة له خلال احتفال تأبيني في النادي الحسيني ​لبلدة السكسكية​، "اننا نحتفل اليوم على مستوى ​لبنان​ كما ​سوريا​ بعيد الجيش فعيد الجيش ليس محطة ﻻستذكار قوانا العسكرية وانجازاتها فحسب انما هي ايضا محطة لنسترشد بقيم هذه المؤسسة التي تشكل عصب استقرارنا اﻻمني والضامنة لوحدتنا بالتكامل مع ​المقاومة​ التي نعيش اليوم ذكرى انتصاراتها والتي تحققت بفعل تلاحم الجيش والشعب والمقاومة حيث تشكل هذا الثالوث الذي اسقط كل رهانات العدو اﻻسرائيلي بتحقيق انتصار في تموز عام 2006".

صوت المدى

اكد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ أن دعمه الجيش اللبناني هو امر طبيعي، "لأن الجيش جزء مني"، مشددا على انّ لبنان "بحاجة الى جيش محترف تقنيا"، ومشيدا بالاداء الذي قام به الجيش في عمليتي "​فجر الجرود​" و​عرسال​، وما تلاهما. وقال: "انّ المهمة الكبرى التي قمتم بها هي عملية "فجر الجرود، وقد تبعتها عمليات اخرى قضت على الخلايا النائمة؛ وهي لا تُنسى".