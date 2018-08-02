"الجمهورية" نقلت رفات الجنود الأميركيين الذين قتلوا في كوريا الشمالية قبل عقود إلى الأراضي الأميركية أمس، بعد مراسم جرت في قاعدة عسكرية أميركية في كوريا الجنوبية.

"الجمهورية" أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس، أن تركيا لن تتراجع أمام تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بمحاكمة قس اميركي في تركيا.

"الجمهورية" أطلقة جورجيا أمس مناورات عسكرية مشتركة مع قوات حلف شمال الاطلسي في الذكرى العاشرة بحربها مع روسيا.

"الجمهورية" قال مسؤول أميركي أن واشنطن قلقة من انتهاكات كوريا الشمالية للعقوبات التي وافقت عليها الامم المتحدة من بينها الشحنات غير القانونية للنفط برً.