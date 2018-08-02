"الجمهورية" نقلت وكالة تأس الروسية الرسمية للانباء عن مبعوث موسكو إلى سوريا الكسندر لافرنتيف أن القوات الايرانية سحبت أسلحتها الثقيلة في سوريا إلى مسافة 85 كيلومترا من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، لكن اسرائيل اعتبرت هذا الانسحاب غير كاف. وأشار لافرنتيف إلى أن عسكريين ايرانيين وصفهم بأنهم مستشارون ربما يكونون وسط الجيش السوري التي لا تزال اقرب إلى الحدود.

"الجمهورية" قتل أربعة عناصر من قوات النظام، ثلاثة منهم ضباط وأحدهم برتبة عميد في كمين لتنظيم "داعش" في منطقة الضمير في القلمون الشرقي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسيه عن فتح 7 معابر جديدة لعودة اللاجئين إلى سوريا بينها بحري وجوي.

صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيه على المهام الجديدة لأعضاء اللجنة التنفيذية، محتفظاً برئاسته لها، إلى جانب الصندوق القومي الفلسطيني، وفي قرار مفاجئ سحب عباس دائرة شؤون المغتربين من عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد بعد سلسلة من الخلافات.

"الشرق الأوسط" كشفت مصادر دبلوماسية عن أن المشاورات اليمنية المرتقبة ستعقد في جنيف مطلع أيلول المقبل، ومن القرار أن يعلن المبعوث الأممي من اليمن مارتن غريفيت اليوم الموعد المحدد للمشاورات وملامح خطته للتسوية اليمنية.

ويعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لإحالة 50 مسؤولاً كبيراً إلى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات فساد وسوء إدارة.

"الشرق الأوسط" بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، الأربعاء مع وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الهجرة، رولين توكس قضية اللاجئين السوريين.

"الجمهورية" أعلنت روسيا أن سفاراتها لدى تركيا والاردن ولبنان تبحث مع حكومت هذه الدول تفعيل الجهود الراقية إلى مساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى ديارهم.