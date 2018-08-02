النهار/ علي حماده

قال لقد حان الوقت على قاعدة وحدة المعايير كي يعلن الى الرئيس سعد الحريري كل من الدكتور سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط، موقفنا من الحصة الرئاسية التي يطالب بها الرئيس ميشال عون لكونها غير دستورية ومتناقضة مع مبدأ ترجمة نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة وليضعاه في ميزان التفاوض معه.

اللواء/ عامر مشموشي

أشار الى ملاقاة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للرئيس المكلف في منتصف الطريق ويقطع الطريق على الموكلين. من خلال حكومة وحدة وطنية جامعة لكل المكونات اللبنانية على مسؤولية النهوض. ونقل عن مصادر بعبدا دعوتها كل العاملين على مسار التأليف العودة لمضمون كلام رئيس الجمهورية كونه يشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

الأخبار/ داوود رمال

نقل عن أوساط بعبدا قولها أن الأمر يعود الى الرئيس المكلف سعد الحريري بعدما حدد رئيس الجمهورية ميشال عون السقف والضوابط، وذلك بالسعي الى تشكيل حكومة وفاق وطني ضمن وحدة المعيار، وإلى أن يحقق ذلك لا يمكن وصف الاجواء المرتبطة بالحكومة إلا أنها واقعية أي تعبّر عن حقيقة المشهد بتعقيداته وبالمحاولات لاحداث خرق لا يتجاوز نتائج الانتخابات النيابية.

الجمهورية/ جوني منير

رأى أنه لا بد للكباش الحكومي من أن يأخذ مداه الزمني قبل أن يجري في الكواليس نسج تسوية سياسية جديدة تسمح بولادة الحكومة شرط أن تتولى روسيا هذه المرة تدوير الزوايا وهندسة هذه التسوية إنسجاما مع دورها الجديد.

الديار/ إبتسام شديد

أشارت الى الكباش بين الفرقاء على من يفوز بالعد التنازلي حل حكومة الأكثرية أم الوفاق الوطني وأوضحت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض حكومة الأكثرية بخلاف خيار التيار الوطني الحر. وأن إنتظار الرئيس المكلف سعد الحريري الى الرافضين لحكومة الأكثرية يخفف من مناعتها ويسقطها إذ لا يمكن تصور حكومة بدون جنبلاط وجعجع والحريري نفسه.