روسيا اليوم

روسيا: لدينا خطة واضحة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

أعلنت روسيا أن لديها صورة واضحة لمواعيد وقواعد عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، موضحة أنها رتبت عملا مشتركا وثيقا مع المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتنفيذ هذه العملية. وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، اليوم الأربعاء: "أسفر العمل السريع الذي قامت به البعثات الروسية في الدول الأجنبية والتابعة لوزارة الخارجية الروسية عن وجود فهم دقيق عندنا لمواقف جميع الدول وتشكل الصورة الواضحة لمواعيد وقواعد إعادة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة". وأضاف ميزينتسيف: "تم رسم تفاصيل المهمات التي نواجهها وتحديد تسلسل ونظام العمل في إطار تنفيذ هذه العملية الإنسانية". وشدد الضابط الروسي الرفيع على أنه تم ترتيب "عمل مشترك وثيق" مع المؤسسات الدولية، على رأسها الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة العالمية في جنيف، وكذلك مركز المراقبة الأمريكي في عمان.

روسيا اليوم

ترامب يطالب النائب العام الأمريكي بإنهاء "التحقيق الروسي" فورا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب العام في البلاد جيف سيشنز بوضع حد للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016. واتهم ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، المحقق الخاص روبرت مولر الذي يقود "التحقيق الروسي" وأفراد فريقه بالانحياز، مذكّرا بقضية العميل في مكتب التحقيقات الفدرالي بيتر ستروك الذي تم إبعاده من فريق المحققين في خطوة تعتقد وسائل إعلام أنها جاءت بسبب تصريحاته المهينة لترامب. وشدد ترامب على أن مولر يسعى إلى خلق وهم الموضوعية حول تحقيقه، مضيفا: "هذا هو الوضع المرعب وعلى النائب العام جيف سيشنز إنهاء مطاردة الساحرات المزيفة هذه فورا، قبل أن تلطخ بلادنا أكثر".