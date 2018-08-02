الوكالة الوطنية للإعلام

عون ترأس احتفال تخريج ضباط دورة فجر الجرود: عازم على التعاون مع الحريري على اخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة دون تهميش اي مكون

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الجيش يظل المرجعية الأكثر ثباتا عند الأزمات"، متعهدا بأن "يكون دوما إلى جانبه وجانب قيادته في سعيها إلى تحصينه، وتطوير قدراته القتالية، وتسليحه بأحدث العتاد والمعدات والتجهيزات". ووجه الرئيس عون، تحية إلى شهداء عملية "فجر الجرود"، معتبرا "أن العملية العسكرية النوعية التي قام بها الجيش للقضاء على الإرهابيين، والتي أجمع العالم بأسره على حرفيتها ودقتها، أكدت أهلية مؤسستنا العسكرية واكتسابها ثقة دولية".

وكالة الأناضول

الصين تقدم تسهيلات لحصول الأتراك على تأشيرتها

قال زهونغ هونغنو وكيل القنصل الصيني في إسطنبول، إن بلاده قدمت تسهيلات للمواطنين الأتراك الراغبين في الحصول على تأشيرات الدخول وزيارة الصين. وأوضح هونغنو في تصريح للصحفيين بأحد فنادق إسطنبول، أن العلاقات القائمة بين بكين وأنقرة جيدة، وأن بلاده ترغب في تعزيزها على كافة المستويات

وكالة فرنس برس

واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية القس المعتقل

وجهت واشنطن ضربة قاسية الى تركيا عبر اعلانها الاربعاء فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين ردا على استمرار اعتقال القس الاميركي اندرو برانسون. واوضحت وزارة الخزانة الاميركية انه تمت مصادرة ممتلكات واصول الوزيرين التركيين. ومنعت ادارة دونالد ترامب ايضا اي مواطن اميركي من القيام باعمال معهما. وتتهم انقرة القس الاميركي بممارسة انشطة "ارهابية" والتجسس وقد وضعته قيد الاقامة الجبرية قبل اسبوع بعد اعتقاله لعام ونصف عام.

وكالة أنباء شينخوا

رئيس مجلس الدولة الصيني يلتقي بوزير الخارجية البريطاني

التقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ بوزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بكين أمس (الاثنين)، مشيدا بالتقدم الإيجابي الذي تم تحقيقه في العلاقات الصينية البريطانية والتعاون الجوهري في جميع المجالات. وقال لي إن الصين وبريطانيا كعضوين دائمين بمجلس الأمن الدولي واثنين من الاقتصادات الرئيسية في العالم يتحملان مسؤولية تعزيز النظام الدولي والأنظمة المرتكزة على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ونظام التجارة متعدد الأطراف وفي قلبه منظمة التجارة العالمية

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

لاریجانی یشید بدور موسكو فی الاتفاق النووی

قال رئیس مجلس الشوري الاسلامی "علي لاریجانی" ان روسیا لعبت دورا جیدا فی الاتفاق النووی؛ لافتا فی السیاق الى العقبات التی وضعها الامریكان فی مسار هذا الاتفاق؛ وداعیا الي انتهاج آلیات جدیدة لتنفیذ الاتفاق النووی. جاء ذلك خلال اللقاء، الیوم الأربعاء، بین رئیس البرلمان الإیراني مع رئیس لجنة العلاقات الخارجیة فی مجلس الدوما الروسی 'لیونید سلوتسكی".